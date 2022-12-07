Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Huck pede desculpas por pergunta sobre George Floyd no 'Domingão': 'Errei'

Advogado questionou posicionamento do apresentador durante quadro ‘Quem Quer Ser Um Milionário’, do programa da Rede Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 08:16

Luciano Huck pediu desculpas após perguntar qual frase foi dita por George Floyd
Luciano Huck pediu desculpas após perguntar qual frase foi dita por George FloydLuciano Huck pediu desculpas após perguntar qual frase foi dita por George Floyd Crédito: Reprodução/Redes SociaisReprodução/Redes Sociais
Luciano Huck pediu desculpas nesta terça-feira, 6, após perguntar qual frase foi dita por George Floyd, homem negro assassinado por um policial branco nos Estados Unidos. A questão foi feita durante o quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, do Domingão com Huck, da Rede Globo.
"Qual frase foi dita por George Floyd antes de ser assassinado em 2020 e virou grito de protesto contra o racismo?", perguntou Huck no programa. O advogado Thiago Amparo, professor de Direito na Faculdade Getúlio Vargas, questionou a fala do apresentador com uma publicação no Twitter.
"Oi, Luciano Huck. Sei que me segue aqui e já trocamos ideias! Vamos falar sobre essa pergunta? Para pessoas negras, o caso do Floyd (e tantos outros Floyds brasileiros) é traumático ao ponto de fazer com que colocar suas últimas palavras num quiz de entretenimento seja inaceitável", disse o profissional.
Huck respondeu Amparo e pediu desculpas pela pergunta que valia R$ 5 mil. "Você tem toda razão sobre a pergunta formulada. Estou cada vez mais consciente do quanto devo evoluir no letramento antirracista além da intenção. Não tenho acesso prévio às perguntas e desta vez não tive a presença de espírito para reagir de imediato. Errei. Peço desculpas. E vamos conversar", disse o comunicador.
Amparo agradeceu o contato de Luciano, que seguiu para uma conversa particular. "Obrigado por me escrever no privado e começarmos este diálogo. Entendo que só veja as perguntas na hora mesmo e que já falamos sobre o tema racial em outros momentos. Seguimos aprendendo uns com os outros fora do Twitter, que está cheio de ódio. Grande abraço", finalizou o advogado.

Veja Também

Kanye West e brasileira Juliana Nalú terminam o namoro

Padre Júlio Lancellotti é alvo de ataque homofóbico de Danilo Gentili

Sharon Stone diz que luta contra Aids 'destruiu' sua carreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luciano Huck Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados