Homem que agarrou Ariana Grande na estreia de Wicked em Singapura é condenado a 9 dias de prisão

Johnson Wen, que pulou uma cerca e correu em direção à atriz, recebe a punição de um tribunal nesta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:04

Um tribunal em Singapura condenou, nesta segunda-feira (17), um australiano a nove dias de prisão por ter avançado sobre Ariana Grande, 32, durante a estreia asiática do filme "Wicked: Parte II" na semana passada. A cantora e atriz estava presente na apresentação quando o homem, identificado como Johnson Wen, pulou uma cerca e correu em direção à protagonista do longa.

Vídeos que viralizaram mostram Wen, 26, envolvendo Ariana Grande - visivelmente surpresa - com o braço, enquanto sua colega de elenco, Cynthia Erivo, 38, corre para protegê-la.

Wen, que é suspeito de ter perturbado outros eventos esportivos e shows internacionais no passado, "mostrou um padrão de comportamento que sugere que ele fará isso novamente", declarou o juiz Christopher Goh antes de proferir a sentença.

Ariana Grande começou a carreira ainda adolescente na Broadway antes de se tornar uma das maiores estrelas do pop.

Em 2017, um de seus shows foi alvo de um atentado. O ataque na Manchester Arena deixou 22 mortos, mais de mil feridos, e a cantora desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático.

