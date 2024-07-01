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Internacional

Ariana Grande causa polêmica ao se dizer fascinada por assassino em série

Artista revelou ser apaixonada pelo tema "Jeffrey Dahmer", conhecido por ser canibal; ele matou 17 pessoas entre 1978 e 1991
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 09:03

Ariana Grande durante apresentação no programa The Today Show, em Nova Iorque, EUA, em 2014
Ariana Grande deu entrevista em podcast e falou sobre assassinos em série Crédito: FramePhoto/Folhapress
Ariana Grande revelou ter interesse em assassinos em série, especialmente em Jeffrey Dahmer, conhecido por ser cabinal. A cantora chegou a dizer ser "apaixonada" pelo assunto e seu comentário gerou controvérsia nas redes sociais e entre as famílias das vítimas do assassino.
A artista disse que desde criança tem fascinação pelo criminoso. "Uma vez, eu estava em uma conversa de fãs jovens e alguém perguntou: 'Se você pudesse jantar com alguém vivo ou morto, quem seria?'. Respondi: 'Pais, posso dar a resposta real? Jeffrey Dahmer é fascinante'", contou em entrevista ao Podcrushed.
Vale lembrar que Dahmer matou 17 pessoas entre os 1978 e 1991. Ele também era conhecido como Canibal de Milwaukee e sua história foi retratada na série "Dahmer - Um Canibal Americano".
Shirley Hughes, mãe de Tony Hughes, uma das vítimas, expressou descontentamento e preocupação com as palavras da cantora. "Não é legal, nem engraçado, dizer que você gostaria de ter jantado com ele. Também não é nada que você deveria falar a pessoas mais novas, como ela disse ter feito", disse em entrevista ao TMZ,

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