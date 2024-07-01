Ariana Grande causa polêmica ao se dizer fascinada por assassino em série

Ariana Grande deu entrevista em podcast e falou sobre assassinos em série Crédito: FramePhoto/Folhapress

Ariana Grande revelou ter interesse em assassinos em série, especialmente em Jeffrey Dahmer, conhecido por ser cabinal. A cantora chegou a dizer ser "apaixonada" pelo assunto e seu comentário gerou controvérsia nas redes sociais e entre as famílias das vítimas do assassino.

A artista disse que desde criança tem fascinação pelo criminoso. "Uma vez, eu estava em uma conversa de fãs jovens e alguém perguntou: 'Se você pudesse jantar com alguém vivo ou morto, quem seria?'. Respondi: 'Pais, posso dar a resposta real? Jeffrey Dahmer é fascinante'", contou em entrevista ao Podcrushed.

Vale lembrar que Dahmer matou 17 pessoas entre os 1978 e 1991. Ele também era conhecido como Canibal de Milwaukee e sua história foi retratada na série "Dahmer - Um Canibal Americano".