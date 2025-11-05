Editorias do Site
"Tentei absolutamente tudo para estar aí", diz Ariana Grande, por vídeo, em evento de 'Wicked 2'

Gloria Groove sobre ao palco com Cynthia Erivo e canta música-tema em versão pagode

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:00

Ariana Grande pede desculpas por faltar a evento de 'Wicked'
Ariana Grande pede desculpas por faltar a evento de 'Wicked' Crédito: Vitor Moreno / Folhapress

Cynthia Erivo atendeu fãs, posou para fotos e discursou para a platéia lotada na premiére de "Wicked: Parte 2", nesta terça-feira (4).

O evento aconteceu Suhai Music Hall, no Shopping SP Market, em São Paulo, e contou com a presença de parte do elenco do filme. Ariana Grande, porém, cancelou sua participação na última hora. A atriz enviou um recado aos fãs se desculpando pela ausência.

No evento, Glória Groove cantou uma versão pagode da música-tema do filme, "Popular".

Vestidas com looks que lembram os figurinos das protagonistas, Larissa Manoela e Jennifer Nascimento participaram do evento no palco.

