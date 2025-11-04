Wicked

Ariana Grande cancela visita ao Brasil durante a turnê de 'Wicked: Parte 2'

Estrela participaria de evento em São Paulo nesta terça-feira

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:19

Cynthia Erivo e Ariana Grande em cena do filme 'Wicked' Crédito: Universal Pictures/Divulgação

A cantora e atriz Ariana Grande cancelou sua vinda ao Brasil durante a turnê do filme "Wicked: Parte 2", que ela estrela ao lado de Cynthia Erivo. Ela participaria de um evento de promoção do trabalho nesta terça-feira (4), em São Paulo.

"Minha equipe e eu tivemos que sair do nosso voo, pois eles tiveram que fazer a manutenção do avião devido a um problema de segurança e ele não vai decolar até as 11h da manhã de amanhã", escreveu, em nota nas redes sociais. Ela pede desculpas pelo inconveniente e que a produtora Universal buscou alternativas, mas sem sucesso.

Ainda devem comparecer ao evento Erivo, Jonathan Bailey que vive o personagem Fiyero e o cineasta John M.Chu. A cidade é a primeira parada da turnê, que ainda vai para Paris, Londres, Singapura e Nova York ao longo do mês.

Ariana Grande e Cynthia Erivo são as protagonistas Glinda e Elphaba, respectivamente. O filme é a continuação da obra lançada no ano passado, que venceu duas estatuetas do Oscar de melhor figurino e design de produção.

As produções adaptam para as telonas o musical da Broadway de 2003, criado por Stephen Schwartz e Winnie Holzman, como adaptação do livro de Gregory Maguire. "Wicked: Parte 2" está previsto para estrear em 20 de novembro no Brasil. Nos palcos, o musical deve ficar em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, até 21 de dezembro.

