Henri Castelli diz que sentiu que iria convulsionar 5 horas antes

Ator nega que bebia vinho todas as manhãs como comentou quando ainda estava no confinamento

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:38

O ator Henri Castelli deixou o BBB 26 Crédito: Manoella Mello / Divulgação TV Globo

O ator Henri Castelli disse neste domingo (18), em entrevista à jornalista Renata Ceribelli, para o Fantástico, que cinco horas antes da primeira convulsão acontecer ele já estava tendo sinais.

"Bambiei como se estivesse batendo um vento bem forte, como se eu fosse uma folha de papel, indo para frente, voltando, minha vista começou a embaralhar. Voltei e falei para a menina: você viu que eu quase cai? Ela não tinha visto porque estava concentrada. A prova continuou e as pessoas foram sendo eliminadas."

Ele diz que na primeira convulsão ele caiu sabendo que estava caindo. "Não conseguia me movimentar., só conseguia brigar comigo mesmo. Os músculos se enrijecem."

Mas não se lembrava da segunda vez. "Vi um clarão, pensei que estava na casa, mas era a ambulância. Não sabia da gravidade, se tivesse o segundo ataque, será que terei o terceiro, o quarto? Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer."

Segundo especialistas, os exames do ator estão normais, principalmente a parte do cérebro. "Ele teve crise convulsiva, uma descarga elétrica que desliga o cérebro, que pode ser causado por muito estresse, privação de sono."

O ator afirma estar tomando remédio de manhã e à noite todos os dias para evitar novas crises. Ele negou que tome vinho todas as manhãs junto com as vitaminas como havia comentado quando ainda estava confinado.

"Isso é bobagem. Claro que não é verdade. Quero mudar meus hábitos de ritmo de trabalho, estilo de vida."

Ele diz que agora quer voltar para minha mãe e filho e fazer as coisas com mais calma.

Castelli desabafou sobre a sua breve participação no BBB 26. "Estou super triste de ter saído do BBB, mas feliz por ter entrado. Foi um desafio pessoal, feliz por ter sido convidado, me emocionei em ver os participantes rezando por mim."

CASTELLI FOI DESCLASSIFICADO APÓS CONVULSÕES

Castelli saiu da atração após ter tido duas convulsões durante a primeira semana do programa. Ele passou mal durante a primeira prova do líder, que aconteceu no dia 14 de janeiro. Durante a prova de resistência, ele se sentiu mal e caiu de uma plataforma onde estava equilibrado, convulsionando.

O ator foi atendido pela equipe médica do reality e encaminhado para avaliação hospitalar. Após retornar para casa, o ator teve um segundo episódio e foi desclassificado do programa.

Na ocasião, a produção do BBB informou que a saída do ator se deu por recomendação médica, enquanto ele seguia em observação e realizando exames.

Mesmo Castelli tendo ficado apenas dois dias na casa, a Globo informou que manteria o pagamento de cachê previsto pela participação no reality.

