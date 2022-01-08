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Mágoa

Helô Pinheiro diz que Gisele Bündchen pisou na bola com ela na Olimpíada do Rio

Musa inspiradora da música "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, ela disse ter ficado "um pouco indignada" pela modelo desfilar na abertura do evento ao som da canção.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 15:52

Helô Pinheiro
Helô Pinheiro disse que muitas pessoas comentaram que era ela quem deveria estar na cerimônia Crédito: Instagram/@helopinheiro1
Helô Pinheiro, 76, afirmou ter uma mágoa de Gisele Bündchen, 41, por causa da Olimpíada do Rio, em 2016. Musa inspiradora da música "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, ela disse ter ficado "um pouco indignada" pela modelo desfilar na abertura do evento ao som da canção.
"Porque ela [Gisele] não é carioca, não é do Rio de Janeiro, e a música tem a ver com o Rio. Não que ela não merecesse estar ali desfilando, mas que tocasse uma 'Aquarela do Brasil' ou uma música brasileira, mas não aquela que eles me deram de presente. Eu sou sincera: Doeu no meu coração", afirmou Helô em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sergio Mallandro e Luiz França.
Pinheiro disse que muitas pessoas comentaram que era ela quem deveria estar na cerimônia. "Você não sabe a revolução que foi isso. Porque ela poderia encontrar comigo no meio da passarela, e uma dar uma flrozinha para outra, qualquer mimo, e tudo bem. Mas não. Foi uma coisa tão doída, porque eu não esperava."
Helô Pinheiro completou que chegou a esperar um telefonema de Gisele Bündchen para falar sobre o assunto, já que a modelo é próxima de Ticiane Pinheiro, sua filha. "Elas têm um contato, não custava nada só dizer um: 'Eu vou'. Como foi a Anitta, ela agora para colocar a música 'Garota de Ipanema' em partes [em 'Girl From Rio'], ela ligou, procurou saber, depois ainda me mandou uma vitrolinha com o disco. Foi super simpática, super educada", afirmou.
"Acho que isso é uma questão até de gentileza, foi muito legal. Agora, a Gisele realmente pisou na bola", concluiu.

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