Bruno Montaleone publica foto ao lado de Mariana Rios após rumores de affair

Bruno Montaleone e Mariana Rios estão em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução

Na manhã deste sábado (8), o ator Bruno Montaleone publicou uma foto ao lado de Mariana Rios, 36. A imagem foi repostada pela atriz e cantora em suas redes sociais. Os dois estão em Fernando de Noronha, onde passaram o Réveillon.

Na sexta (7), o jornal Extra publicou que Montaleone e Mariana trocaram beijos em uma festa no arquipélago. Posteriormente, no Stories do Instagram, a atriz e cantora disse que está solteira e viajando com amigos.

"Não sou de falar da minha vida pessoal, mas agora senti uma certa necessidade porque está me incomodando um pouco... Há algum tempo, meu nome vem saindo, 'Mariana está beijando', 'Mariana é vista aos beijos'. Mas não tem uma foto, uma prova. Cada hora me colocam com uma pessoa diferente. Não estou com ninguém e, aliás, faz tempo", afirmou ela.