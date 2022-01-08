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Em Noronha

Bruno Montaleone publica foto ao lado de Mariana Rios após rumores de affair

Na manhã deste sábado (8), o ator publicou uma foto ao lado de Mariana Rios. A imagem foi repostada pela atriz e cantora em suas redes sociais. Os dois estão em Fernando de Noronha, onde passaram o Réveillon.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:01

Bruno Montaleone e Mariana Rios
Bruno Montaleone e Mariana Rios estão em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução
Na manhã deste sábado (8), o ator Bruno Montaleone publicou uma foto ao lado de Mariana Rios, 36. A imagem foi repostada pela atriz e cantora em suas redes sociais. Os dois estão em Fernando de Noronha, onde passaram o Réveillon.
Na sexta (7), o jornal Extra publicou que Montaleone e Mariana trocaram beijos em uma festa no arquipélago. Posteriormente, no Stories do Instagram, a atriz e cantora disse que está solteira e viajando com amigos.
"Não sou de falar da minha vida pessoal, mas agora senti uma certa necessidade porque está me incomodando um pouco... Há algum tempo, meu nome vem saindo, 'Mariana está beijando', 'Mariana é vista aos beijos'. Mas não tem uma foto, uma prova. Cada hora me colocam com uma pessoa diferente. Não estou com ninguém e, aliás, faz tempo", afirmou ela.
"Fui a uma festa e dancei forró com mais de 20 pessoas. Todos os meus amigos. A gente não pode nem fazer isso? Se a gente dança quer dizer que a gente já beijou a pessoa. É muito chato. De repente a pessoa está com alguém e eu fico no meio dessa confusão. Parem, por favor! Fico levando a fama nem deito na cama", completou ela.

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