Atores nacionais participam de jogo de futebol na praia de Itaoca

O ator Juliano Laham participa do jogo de futebol dos artistas Crédito: Reprodução @JulianoLaham

Atores com passagens pela TV Globo e Record, além de dois ex-jogadores profissionais, participam de um jogo de futebol neste domingo (9), nas areias da praia de Itaoca, em Itapemirim. Como adversário, enfrentam um time misto formado por itapemirinenses.

O jogo de futebol dos artistas integra a programação esportiva de verão do município, que prevê a realização de mais de 40 atividades esportivas entre os dias 7 de janeiro e 6 de fevereiro em uma arena montada na praia de Itaoca.

O modelo e ator Juliano Laham integra a equipe dos artistas. Ele movimentou o "Big Brother Brasil", ao participar da 16ª edição do programa como um falso libanês. Também foi protagonista de uma das fases da novela “Gênesis”, na Rede Record, e participou de uma das edições do Dança dos Famosos da TV Globo.

O ator Ricardo Vianna, que se notabilizou como ator durante a 20ª temporada de Malhação, na TV Globo, também estará na partida. O ator e apresentador Danilo Sacramento, com atuações no cinema, teatro e na teledramaturgia é outro a integrar o elenco dos artistas.

O ator Raphael Vianna, que integrou o elenco da novela “Flor do Caribe”, exibida pela TV Globo, também confirmou presença. Ele também teve passagens em outras novelas na emissora carioca. Na TV Record participou da trama “Bicho do Mato”.

O ator carioca Ronny Kriwat também é do time. Em 2009, atuou na novela "Cama de Gato", de Duca Rachid e Thelma Guedes, exibida pela TV Globo. Depois, protagonizou o enredo da telenovela "Malhação" em duas ocasiões, além de ter atuado em outras telenovelas e passagem pela TV Record.

Entre os ex-jogadores profissionais está o zagueiro Odvan Gomes Silva, que se notabilizou no período em que atuou no Vasco da Gama, entre 1997 a 2001. Também teve passagens pela Seleção Brasileira em jogos pelas Copas América e das Confederações.