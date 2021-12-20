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'Harry Potter' ganha trailer de especial com todo o elenco nos 20 anos da saga

Produzido a partir de conversas entre os atores e cenas de bastidores, 'De Volta a Hogwarts' vai ao ar em 1° de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 14:36

Elenco de 'Harry Potter'
Elenco de 'Harry Potter' Crédito: Reuters/Folhapress
O especial que comemora os 20 anos de "Harry Potter" nos cinemas teve seu trailer divulgado nesta segunda-feira (20) pela HBO Max, a plataforma de streaming que exibirá a produção a partir de 1º de janeiro.
O trailer é mercado pelo retorno de figuras como Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, os protagonistas da franquia, a cenários emblemáticos para os fãs, como o Salão Principal de Hogwarts.
O especial, batizado de "De Volta a Hogwarts", é produzido a partir de conversas que o elenco teve ao se reunir mescladas a cenas dos bastidores dos filmes, lançados nos anos 2000.
Além do trio principal, ainda participarão Tom Felton, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Evanna Lynch e outros atores da franquia.
Envolta em polêmicas sob acusação de transfobia, J. K. Rowling, a autora de "Harry Potter", não teve sua participação confirmada no especial nem apareceu no trailer e nas imagens de divulgação do especial lançadas até agora.

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