Benjamin Cleary fala como foi dirigir seu 1° longa "O Canto do Cisne"

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Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Maharshala Ali está rapidamente se tornando um dos atores mais requisitados em Hollywood. O reconhecimento vem do grande talento no cinema, na tv e no teatro, como ator e produtor.

Fim de ano é a época de lançamento dos concorrentes ao maior prêmio do cinema. O ator já ganhou dois Oscar e novamente está na corrida para mais um, pelo desempenho em "O Canto do Cisne". O filme está disponível na plataforma Apple TV + e tem o astro no papel principal e na co-produção.

Esta semana, Maharshala Ali foi nomeado ao Globo de Ouro de Melhor Ator no papel de um homem com os dias marcados, que busca uma solução para evitar o sofrimento da mulher e do filho. A história de "O Canto do Cisne" acontece no futuro e mostra o que pode vir por aí em termos da relação dos seres humanos com a tecnologia, principalmente no campo da saúde, o foco principal do filme.

A trama mostra uma jornada emocionante e poderosa pelo ponto de vista de Cameron (Mahershala Ali), um pai e marido amoroso diagnosticado com uma doença terminal que recebe uma solução alternativa da médica (Glenn Close) para proteger a família do luto. Assista ao trailer abaixo.

A obra foi escrita e dirigida pelo cineasta Benjamin Cleary. Falando com o HZ de Nova Iorque, via Zoom, o diretor contou que a ideia para o filme veio de uma série de experiências trágicas durante 3 anos seguidos quando ainda muito jovem.

"Tive a ideia há 10 anos. Vem de uma experiência pessoal. Perdi três amigos, três verões seguidos quando eu tinha 19 , 20 e 21 anos. Ao ver a tristeza que se espalha como ondas, especialmente quando você não se despede, me afetou. Eu estava navegando o mundo, pensando constantemente no que aconteceria se alguém que eu amo morresse, no que aconteceria com a minha família se acontecesse algo comigo. Como escritor, quando coisas assim são uma presença constante na sua mente, às vezes você tem estas ideias que tem, no coração ,estes sentimentos. E embora "O Canto do Cisne" seja uma história que eu inventei, tem embutida aqueles sentimentos que faziam parte da vida que eu estava vivendo. Vem de uma experiência pessoal, mas a estória foi inventada", revela o diretor.

O cineasta entrou para um grupo seleto ao vencer o Oscar de Curta-metragem com o filme "Stutterer" , ou "Gago", em 2016. O filme conta a história de um homem que, embora tenha grande imaginação e uma vida ativa nas redes sociais, se sente isolado do mundo por causa da deficiência na fala.

Benjamin conta que ganhar o Oscar ajudou a abrir portas mas não evitou todas as barreiras. Quando perguntamos quais foram as dificuldades para conseguir fazer "O Canto do Cisne", o diretor sorri e pergunta : "Oh, meu Deus! Quanto tempo nós temos?".

Benjamin Cleary dirigiu "O Canto do Cisne", da Apple TV+ Crédito: Reprodução/Zoom

“Tive sorte que meu curta foi bem, então tive a chance de escrever um roteiro e conseguir que ele fosse visto. Mas foi uma história tão difícil. Levei cinco anos para escrever. Teve o fato de tentar fazer um filme tão ambicioso como o seu primeiro filme, como cineasta pela primeira vez. É difícil achar alguém que confie em você para realiza-lo, isto leva tempo. Tem que vender a ideia, o roteiro passa por várias revisões. Quando nós, finalmente , conseguimos seguir adiante, tivemos tanta sorte de conseguir o maravilhoso Maharshala Ali para se unir ao projeto, Naomi Harris, Glen Close e Akwafina. Aí veio a pandemia do coronavírus. Tentar fazer um filme durante a pandemia foi uma loucura, claro. Tivemos vários desafios, mas , no fim, me sinto muito agradecido de ter tido a oportunidade de faze-lo”, conta Cleary.

O "Canto do Cisne" é o primeiro longa-metragem do diretor. Acostumado a fazer obras de 12 minutos, perguntamos qual a maior surpresa que ele encontrou ao filmar um longa de 112 minutos.