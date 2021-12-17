Benjamin Cleary fala como foi dirigir seu 1° longa "O Canto do Cisne"

- Jânio Nazareth
- É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)
Maharshala Ali está rapidamente se tornando um dos atores mais requisitados em Hollywood. O reconhecimento vem do grande talento no cinema, na tv e no teatro, como ator e produtor.
Fim de ano é a época de lançamento dos concorrentes ao maior prêmio do cinema. O ator já ganhou dois Oscar e novamente está na corrida para mais um, pelo desempenho em "O Canto do Cisne". O filme está disponível na plataforma Apple TV + e tem o astro no papel principal e na co-produção.
Esta semana, Maharshala Ali foi nomeado ao Globo de Ouro de Melhor Ator no papel de um homem com os dias marcados, que busca uma solução para evitar o sofrimento da mulher e do filho. A história de "O Canto do Cisne" acontece no futuro e mostra o que pode vir por aí em termos da relação dos seres humanos com a tecnologia, principalmente no campo da saúde, o foco principal do filme.
A trama mostra uma jornada emocionante e poderosa pelo ponto de vista de Cameron (Mahershala Ali), um pai e marido amoroso diagnosticado com uma doença terminal que recebe uma solução alternativa da médica (Glenn Close) para proteger a família do luto. Assista ao trailer abaixo.
A obra foi escrita e dirigida pelo cineasta Benjamin Cleary. Falando com o HZ de Nova Iorque, via Zoom, o diretor contou que a ideia para o filme veio de uma série de experiências trágicas durante 3 anos seguidos quando ainda muito jovem.
"Tive a ideia há 10 anos. Vem de uma experiência pessoal. Perdi três amigos, três verões seguidos quando eu tinha 19 , 20 e 21 anos. Ao ver a tristeza que se espalha como ondas, especialmente quando você não se despede, me afetou. Eu estava navegando o mundo, pensando constantemente no que aconteceria se alguém que eu amo morresse, no que aconteceria com a minha família se acontecesse algo comigo. Como escritor, quando coisas assim são uma presença constante na sua mente, às vezes você tem estas ideias que tem, no coração ,estes sentimentos. E embora "O Canto do Cisne" seja uma história que eu inventei, tem embutida aqueles sentimentos que faziam parte da vida que eu estava vivendo. Vem de uma experiência pessoal, mas a estória foi inventada", revela o diretor.
O cineasta entrou para um grupo seleto ao vencer o Oscar de Curta-metragem com o filme "Stutterer" , ou "Gago", em 2016. O filme conta a história de um homem que, embora tenha grande imaginação e uma vida ativa nas redes sociais, se sente isolado do mundo por causa da deficiência na fala.
Benjamin conta que ganhar o Oscar ajudou a abrir portas mas não evitou todas as barreiras. Quando perguntamos quais foram as dificuldades para conseguir fazer "O Canto do Cisne", o diretor sorri e pergunta : "Oh, meu Deus! Quanto tempo nós temos?".
“Tive sorte que meu curta foi bem, então tive a chance de escrever um roteiro e conseguir que ele fosse visto. Mas foi uma história tão difícil. Levei cinco anos para escrever. Teve o fato de tentar fazer um filme tão ambicioso como o seu primeiro filme, como cineasta pela primeira vez. É difícil achar alguém que confie em você para realiza-lo, isto leva tempo. Tem que vender a ideia, o roteiro passa por várias revisões. Quando nós, finalmente , conseguimos seguir adiante, tivemos tanta sorte de conseguir o maravilhoso Maharshala Ali para se unir ao projeto, Naomi Harris, Glen Close e Akwafina. Aí veio a pandemia do coronavírus. Tentar fazer um filme durante a pandemia foi uma loucura, claro. Tivemos vários desafios, mas , no fim, me sinto muito agradecido de ter tido a oportunidade de faze-lo”, conta Cleary.
O "Canto do Cisne" é o primeiro longa-metragem do diretor. Acostumado a fazer obras de 12 minutos, perguntamos qual a maior surpresa que ele encontrou ao filmar um longa de 112 minutos.
"É uma grande pergunta. Em termos do que me surpreendeu mais, não acho que você pode se preparar completamente para por os pés no palco das filmagens. Depois de toda a preparação, tem 200 pessoas e caminhões por todo lado, todo mundo olhando para você para ter respostas e ideias. Ainda tem as grandes estrelas, como Maharshala (Ali), Naomi (Harris),Glenn (Close) e Awkwafina presentes. Não sei se algo pode te preparar para isto. O que me surpreendeu foi constatar que é um processo que acontece um dia de cada vez", detalha.