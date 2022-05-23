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Halsey diz que sua gravadora exige sucesso no TikTok para lançar single

"Eu mereço mais", escreveu a cantora.  Segundo ela, está impedida de lançar uma música nova porque a gravadora quer que o produto viralize na rede social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 08:28

Halsey diz que sua gravadora exige sucesso no TikTok
Halsey diz que sua gravadora exige sucesso no TikTok Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Halsey usou seu perfil no TikTok neste domingo (22) para fazer uma reclamação sobre sua gravadora, a Astralwerks/Capitol. Segundo ela, está impedida de lançar uma música nova porque a gravadora quer que o produto viralize na rede social.
"Eu estou nessa indústria há 8 anos e vendi cerca de 165 milhões de discos e minha gravadora disse que eu não posso lançar a menos que eles consigam criar um sucesso no TikTok", afirmou. "Tudo é marketing e eles estão fazendo isso para basicamente todo artista hoje em dia."
Ao fundo do vídeo, ela deixou tocando uma música (aparentemente a que está barrada" e cantarolou em alguns momentos. "Eu só quero lançar música e eu mereço mais, para ser honesta. Estou cansada", concluiu.
Em maio, Halsey usou as redes sociais para atualizar seus fãs e seguidores sobre seu estado de saúde. Ela afirmou que foi diagnosticada com Síndrome de Ehlers-Danlos (conhecida como Síndrome do homem elástico), Síndrome de Sjögren, Síndrome de ativação de mastócitos e SPOT (Síndrome Postural Ortostática Taquicardizante). "Ainda estou buscando por respostas para a causa de algumas dessas coisas, que pode ser algum outro tipo de doença autoimune."

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