Halsey diz que sua gravadora exige sucesso no TikTok para lançar single

Halsey diz que sua gravadora exige sucesso no TikTok Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Halsey usou seu perfil no TikTok neste domingo (22) para fazer uma reclamação sobre sua gravadora, a Astralwerks/Capitol. Segundo ela, está impedida de lançar uma música nova porque a gravadora quer que o produto viralize na rede social.

"Eu estou nessa indústria há 8 anos e vendi cerca de 165 milhões de discos e minha gravadora disse que eu não posso lançar a menos que eles consigam criar um sucesso no TikTok", afirmou. "Tudo é marketing e eles estão fazendo isso para basicamente todo artista hoje em dia."

Ao fundo do vídeo, ela deixou tocando uma música (aparentemente a que está barrada" e cantarolou em alguns momentos. "Eu só quero lançar música e eu mereço mais, para ser honesta. Estou cansada", concluiu.