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Que susto!

Gusttavo Lima leva encoxada de fã em show: "Pegando por trás"

Sertanejo levou um susto mas continuou cantando a música "Final do Fim" com o rapaz que invadiu o palco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 15:14

Gusttavo Lima leva encoxada durante show em Colatina
Gusttavo Lima leva encoxada durante show Crédito: Instagram/@sofreneja

Correção

20/11/2021 - 5:12
A matéria anterior informava que a situação aconteceu no show de Colatina, nesta sexta-feira (19). Porém, ela aconteceu num show em São Paulo. O texto foi corrigido.
Gusttavo Lima tomou um susto durante um show em São Paulo. O cantor cantava a música "Final do Fim" quando foi surpreendido por um fã, que invadiu o palco e o abraçou por trás. A encoxada foi tão forte que o cantor tomou um susto: "Pegando por trás", disso Gusttavo. Porém, o embaixador continuou cantando a música e contou com palinha do rapaz. O vídeo viralizou neste sábado (20) nas redes sociais.
A cena, claro, virou piada na internet. Algumas páginas no Instagram divulgaram o vídeo já em tom de piada: "Fã quase entra dentro de Gusttavo Lima, mas embaixador sai ileso", publicou um perfil na rede social. Outra comentou que o cantor estaria grávido depois da encoxada.
Os fãs também não perderam tempo em comentar o caso. "Ainda bem que o cara não sofre do coração", escreveu uma seguidora.
"Uma pegada dessa a gente chega fica molinha, pela olhada do embaixador.... kkkkkk eita", comentou outra.

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