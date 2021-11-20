Gusttavo Lima leva encoxada de fã em show: "Pegando por trás"

Gusttavo Lima leva encoxada durante show Crédito: Instagram/@sofreneja

Correção A matéria anterior informava que a situação aconteceu no show de Colatina, nesta sexta-feira (19). Porém, ela aconteceu num show em São Paulo. O texto foi corrigido.

Gusttavo Lima tomou um susto durante um show em São Paulo. O cantor cantava a música "Final do Fim" quando foi surpreendido por um fã, que invadiu o palco e o abraçou por trás. A encoxada foi tão forte que o cantor tomou um susto: "Pegando por trás", disso Gusttavo. Porém, o embaixador continuou cantando a música e contou com palinha do rapaz. O vídeo viralizou neste sábado (20) nas redes sociais.

A cena, claro, virou piada na internet. Algumas páginas no Instagram divulgaram o vídeo já em tom de piada: "Fã quase entra dentro de Gusttavo Lima, mas embaixador sai ileso", publicou um perfil na rede social. Outra comentou que o cantor estaria grávido depois da encoxada.

Os fãs também não perderam tempo em comentar o caso. "Ainda bem que o cara não sofre do coração", escreveu uma seguidora.