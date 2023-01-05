Crime

Gustavo Mendes é agredido durante tentativa de assalto em Minas Gerais

Conhecido por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff, comediante se pronunciou nas redes sociais sobre o incidente, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5), em Juiz de Fora
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:04

Humorista Gustavo Mendes lamenta agressão sofrida em em Juiz de Fora/MG Crédito: Reprodução/Instagram @gustavomendes
Conhecido por interpretar a ex-presidente Dilma Rousseff, o humorista Gustavo Mendes foi às redes sociais relatar a violência sofrida durante uma tentativa de assalto.
O crime - confirmado pela Polícia Militar de Minas Gerais ao portal G1 - aconteceu na madrugada desta quinta (5), em Juiz de Fora/MG.
O ator apareceu com a cabeça enfaixada e a roupa manchada de sangue em um vídeo postado no Instagram. Ele relatou que dois homens e uma mulher o teriam abordado e atacado por volta de 2h, na saída de um bar.
Após o incidente, Gustavo foi levado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, onde chegou a levar pontos na cabeça.
"Era por volta de 2h da manhã, estava na Avenida Independência em um bar e, saindo de lá, fui atacado por dois homens e uma mulher. Me agrediram e tomei pontos na cabeça. Dói muito ainda", relata.
Segundo o G1, criminosos abordaram o humorista e fingiram estarem armados. Gustavo percebeu e se negou a entregar o celular, momento em que um deles pegou uma pedra e atirou na cabeça do artista.
Desconsolado, ele alertou aos moradores de Juiz de Fora para redobrarem os cuidados quando estiverem nas ruas. "Não é uma cidade tranquila para se andar de madrugada. Fiquem de olho! É muito triste saber que Juiz de Fora parece estar largada", lamentou.

