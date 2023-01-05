Ex-repórter da Globo agradece apoio de fãs após ataques homofóbicos

Nadia Bochi e Silvia Henz sofrem ataques homofóbicos após foto de beijo Crédito: Reprodução/ Instagram @nadiabochi

Nadia Bochi, ex-repórter do "Mais Você", programa de Ana Maria Braga, na TV Globo, sofreu diversos ataques homofóbicos e perdeu seguidores após ela e a esposa, Silvia Henz, aparecerem se beijando em uma foto no Instagram. Depois de publicar um desabafo sobre o episódio nas redes sociais, ela agradeceu o carinho e apoio dos fãs.

"Foram dias complicados. No começo, não sabíamos direito como lidar com a situação. Fomos deletando os comentários horríveis que foram vindo, tentando ver as milhares de pessoas que foram embora e destilando seu nojo. A gente foi tentando não sofrer muito, mas não deu", disse ela nos Stories do Instagram na quarta-feira (4).

A jornalista contou como ela e sua esposa se sentiram no processo. Silvia ficou com muita raiva da situação, enquanto Nadia entristeceu. "Ela já queria sair das redes sociais. Eu, nessa hora, apoiei e falei: 'Amor, faz o que você acha melhor'. Eu só conseguia ficar triste e tive que me recolher um pouco", revelou.

Nadia e Silvia procuraram amigos para buscar apoio, e ouviram de muitos deles que era "difícil lidar com a rejeição". A repórter, no entanto, garantiu não se tratar disso. "É preconceito mesmo, a gente tem que dar nome", afirmou.

RESPEITO

Em seguida, a jornalista pediu para os seguidores aceitarem os criadores de conteúdo que acompanham como são. "Se você se beneficia dessa pessoa de alguma maneira, esteja aberto para aceitá-la do jeito que ela é", disse.

Como o trabalho de Nadia e Silvia na internet é focado no bem-estar feminino, elas se sentiram traídas pelas seguidoras. "A partir do momento que nos declaramos homossexuais e postamos uma foto, as pessoas vieram com raiva e pararam de nos seguir", completou.

Para finalizar, a repórter agradeceu mais uma vez o apoio e carinho dos fãs e revelou que ganhou novos seguidores após repercussão do caso.

"Tem gente chegando em sororidade. Espero que a gente possa se conhecer melhor! A gente quer muito que você se beneficie das coisas que a gente faz. Tudo o que a gente faz continua sendo para todo mundo, apesar de todo mundo não estar preparado para nos aceitar nos nossos afetos".

Silvia também se pronunciou sobre o caso. Ela, que ajuda as pessoas a se vestirem melhor com dicas de moda, afirmou "se sentir usada'.

"Quando a pessoa quer aprender a ser mais elegante, gastando pouco, se vestir melhor, ela vem nas dicas. Quando ela descobre que sou lésbica: rejeição, emoji de vômito e 'parar de seguir' (sic)", disse ela em uma publicação no Instagram.

Nos Stories, Silvia revelou que perdeu 4,5 mil seguidores após publicar a foto beijando Nadia. "Acharam que estavam me fazendo mal (e estavam, fiquei bem mal não só pelos comentários, mas principalmente pela perda, porque para quem trabalha com isso, dói mesmo)", disse ela.

Ela ainda revelou sentir vergonha do vídeo e ter vontade de deletá-lo mesmo com diversos comentários de apoio. "Mas não vou porque é importante falar disso. Uma bost* estar no papel de vítima. Horrível. Ainda mais eu, a rebeldona fora da lei", disse.

Os seguidores enviaram mensagens de carinho para Silvia. "Sempre assim, toda vez que ela posta foto com o amor dela, é isso. Agora, pergunto: imagina você toda vez que postar foto com seu amor, ser punida? Precisamos evoluir, hein galera! Silvia você é muito necessária!", disse uma pessoa.