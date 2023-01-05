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Polícia aborda rapper Orochi no Rio após buscas por arma que aparece em vídeo

Autoridades atenderam mandado e apreenderam espingarda depois de homem aparecer dançando com uma arma longa no Instagram do artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 16:21

Orochi
Orochi Crédito: JP Maia/Divulgação
A Polícia Civil do Rio de Janeiro atendeu um mandado de busca e apreensão de armas na quarta-feira, 4, após um homem aparecer dançando com uma espingarda em vídeo publicado no Instagram do rapper Orochi.
Segundo investigação das autoridades, a filmagem aconteceu em uma casa na praia de Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos. Com apoio da 127ª DP (Armação de Búzios) e da Polícia Militar, a ação foi movida pelo setor de inteligência da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos).
Os policiais encontraram drogas e uma espingarda calibre 12, camuflada, na residência. A investigação constatou que a arma era a mesma do vídeo.
O proprietário do objeto trabalha como segurança de Orochi, sendo que a espingarda estava registrada em seu nome.
A polícia também ouviu o dono do carro onde a espingarda foi localizada, mas Orochi não estava no mesmo local. Ele foi abordado pelas autoridades em uma lancha na Praia dos Ossos, em Búzios.
"As gravações do sistema interno de segurança da residência foram apreendidas e a investigação continua para esclarecimento de todos os fatos", dizia o comunicado da Polícia Civil.
O Estadão tentou contato com o artista para um posicionamento, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.
Veja o vídeo que levantou suspeitas:

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