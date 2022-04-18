Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Gustavo é o mais votado da casa e puxa Paulo André para o paredão do "BBB22"
BBB 22

Gustavo é o mais votado da casa e puxa Paulo André para o paredão do "BBB22"

Eliminação será na terça (19). Pedro Scooby venceu a prova do líder, indicou Eliezer, enquanto o mais votado da casa foi Gustavo, com 4 votos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:15

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no Paredão do BBB 22
Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no Paredão do BBB 22 Crédito: Reprodução/ Instagram
Após a eliminação de Jessilane, logo foi formado o décimo sexto paredão da edição: Pedro Scooby venceu a prova do líder, indicou Eliezer, enquanto o mais votado da casa foi Gustavo, com 4 votos.
O brother teve direito a um contragolpe e acabou puxando Paulo André para a disputa, afirmando que escolheu o atleta por ter sido o participante que foi ao paredão ao menos tempo.
"Vou ter que puxar o P.A. Eu falei que agora nessa reta final eu ia levar em conta as pessoas que tiveram risco de sair da casa há mais tempo, não ia puxar nem o D.G, nem o Arthur, que acabaram de voltar", explicou.
Sendo assim, Eliezer, Gustavo e P.A disputam o voto popular para permanecer na casa e entrar no top 5 da edição.

Veja Também

BBB 22: Jessi é eliminada com 63,63% dos votos

Linn da Quebrada relembra fase difícil com a mãe após reencontro na TV

Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB', mas diz preferir 'programa melhor'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados