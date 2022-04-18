Gustavo é o mais votado da casa e puxa Paulo André para o paredão do "BBB22"

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no Paredão do BBB 22 Crédito: Reprodução/ Instagram

Após a eliminação de Jessilane, logo foi formado o décimo sexto paredão da edição: Pedro Scooby venceu a prova do líder, indicou Eliezer, enquanto o mais votado da casa foi Gustavo, com 4 votos.

O brother teve direito a um contragolpe e acabou puxando Paulo André para a disputa, afirmando que escolheu o atleta por ter sido o participante que foi ao paredão ao menos tempo.

"Vou ter que puxar o P.A. Eu falei que agora nessa reta final eu ia levar em conta as pessoas que tiveram risco de sair da casa há mais tempo, não ia puxar nem o D.G, nem o Arthur, que acabaram de voltar", explicou.