Gustavo é o mais votado da casa e puxa Paulo André para o paredão do "BBB22"

Após a eliminação de Jessilane, logo foi formado o décimo sexto paredão da edição: Pedro Scooby venceu a prova do líder, indicou Eliezer, enquanto o mais votado da casa foi Gustavo, com 4 votos.
O brother teve direito a um contragolpe e acabou puxando Paulo André para a disputa, afirmando que escolheu o atleta por ter sido o participante que foi ao paredão ao menos tempo.
"Vou ter que puxar o P.A. Eu falei que agora nessa reta final eu ia levar em conta as pessoas que tiveram risco de sair da casa há mais tempo, não ia puxar nem o D.G, nem o Arthur, que acabaram de voltar", explicou.
Sendo assim, Eliezer, Gustavo e P.A disputam o voto popular para permanecer na casa e entrar no top 5 da edição.