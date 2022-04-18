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Televisão

Linn da Quebrada relembra fase difícil com a mãe após reencontro na TV

Ela e Natália estiveram no Domingão para falar sobre experiência no reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:09

Linn da Quebrada reencontra a mãe no palco do Domingão
Linn da Quebrada reencontra a mãe no palco do Domingão Crédito: Reprodução
Linn da Quebrada, a Lina do BBB 22 (Globo), reencontrou a mãe pela primeira vez desde que saiu do reality show. O encontro ocorreu no palco do Domingão (também da Globo), onde ela foi surpreendida pelo apresentador Luciano Huck.
A cantora contou que atualmente as duas se dão muito bem. "A minha relação com a minha mãe é incrível", disse. Ela ainda disse que dona Lilian sempre trabalhou como empregada doméstica. "Quando tive a possibilidade de tirar ela, com 65 anos, para que ela pudesse descansar foi uma vitória imensa", celebrou.
Porém, a travesti afirmou que nem sempre foi assim. As duas tiveram altos e baixos por causa da identidade de gênero de Lina. "Ela tinha medo do que o mundo poderia fazer comigo", revelou. "Muitas vezes as famílias acabam reproduzindo a violência dos mundos tentando proteger seus filhos e suas filhas."
Tudo isso já foi superado, segundo contaram no palco. "Ela me acolhe como eu sou e não como ela gostaria que eu fosse, essa foi a nossa vitória", comemorou Lina.
A cantora não foi a única a ser surpreendida no programa. Natália Deodato, que também foi eliminada do programa, estava acompanhada da mãe, Daniela, e foi surpreendida pela avó, dona Lucilia.
A participante contou que não pretende levar o relacionamento com Eliezer, ainda confinado, para fora do programa. Ela negou estar apaixonada pelo designer.
"Estar apaixonado é algo muito mais elevado", afirmou. "Eu estava curtindo, as situações do jogo me deixaram fragilziada e era um lugar onde encontrava esse abrigo."

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