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Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB', mas diz preferir 'programa melhor'

Ex-jogador de basquete comentou que tem 'orgulho danado' do irmão e assiste ao 'Big Brother Brasil' raramente para vê-lo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:02

Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB'
Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB' Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Oscar Schmidt já era destaque no basquete quando o irmão Tadeu Schmidt nasceu, então, mesmo que este também tenha seguido carreira esportiva por um tempo e depois seguido para o jornalismo, a fama veio primeiro para o mais velho.
"Antes, ele era meu irmão, agora eu sou irmão dele", disse o atleta, entre risos, durante entrevista ao canal de Luciana Liviero no YouTube.
No caso, ele entende que, atualmente, o apresentador do Big Brother Brasil é mais famoso, indicando que o caminho dele construído na Globo possibilitou essa referência.
"Orgulho danado (dele). Ele é uma pessoa que se fez sozinho. Tem sempre alguém que dá uma mão, mas ele quase sozinho se fez. Por isso que ele está apresentando o Big Brother, não tinha outra pessoa para apresentar o Big Brother", comentou.
Perguntado sobre se assiste ao reality show, Oscar disse que não. "Eu não assisto, não. Raramente, para ver meu irmão só. É o tipo de programa que eu não gosto, eu gosto de programa melhor", afirmou.
O ex-jogador disse que prefere programas com documentários. "Eu assisto muito o National Geographic, onde tem o Richard Rasmussen, assisto o Discovery. Eu prefiro ver esse tipo de programa que é o documentário dos animais. O animal não está nem pensando em fama, imagina", disse.

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