Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB', mas diz preferir 'programa melhor'

Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB' Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Oscar Schmidt já era destaque no basquete quando o irmão Tadeu Schmidt nasceu, então, mesmo que este também tenha seguido carreira esportiva por um tempo e depois seguido para o jornalismo, a fama veio primeiro para o mais velho.

"Antes, ele era meu irmão, agora eu sou irmão dele", disse o atleta, entre risos, durante entrevista ao canal de Luciana Liviero no YouTube.

No caso, ele entende que, atualmente, o apresentador do Big Brother Brasil é mais famoso, indicando que o caminho dele construído na Globo possibilitou essa referência.

"Orgulho danado (dele). Ele é uma pessoa que se fez sozinho. Tem sempre alguém que dá uma mão, mas ele quase sozinho se fez. Por isso que ele está apresentando o Big Brother, não tinha outra pessoa para apresentar o Big Brother", comentou.

Perguntado sobre se assiste ao reality show, Oscar disse que não. "Eu não assisto, não. Raramente, para ver meu irmão só. É o tipo de programa que eu não gosto, eu gosto de programa melhor", afirmou.