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BBB 22

BBB 22: Jessi é eliminada com 63,63% dos votos

Programa terá apenas homens na final. Arthur, Eliezer e Douglas receberam 28,54%, 5,91%, e 1,92% dos votos, respectivamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:11

Jessilane Alves
Jessilane Alves Crédito: Reprodução @Jessilanealves
Jessilane foi eliminada neste domingo (17) do Big Brother Brasil 22 (Globo), com 63,63% dos votos. Ela disputava permanência na casa contra Arthur, Eliezer e Douglas, que receberam 28,54%, 5,91%, e 1,92% dos votos, respectivamente.
Uma enquete divulgada pelo F5 já apontava a eliminação de Jessilane. Até às 22:30 do domingo, ela agregava 50% dos votos da enquete, contra 23% de DG; 14% de Arthur Aguiar e 13% de Eliezer.
Gustavo virou Líder na quinta (14) após vencer uma prova de habilidade e podia, na formação do Paredão, indicar duas pessoas. Ele primeiro escolheu Jessi, alegando que a professora não era indicada à berlinda havia mais de um mês. Depois, dizendo que é um "caçador de Lollipops", o curitibano indicou Eliezer, o último integrante do Quarto Lollipop ainda na casa.
Na dinâmica do confessionário, Arthur e Douglas receberam o mesmo número de votos. Gustavo foi responsável por escolher quem seria o emparedado. Ele indicou Arthur, novamente usando o critério de maior tempo sem ir à berlinda. Arthur teve direito a um Contragolpe, e puxou Douglas.
A formação do Paredão, porém, deixou o clima entre os brothers do Quarto Grunge um pouco mais tenso. Arthur não concordou com a justificativa usada pelos aliados para emparedá-lo e discutiu com Pedro Scooby, Gustavo, Douglas e Paulo André.

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