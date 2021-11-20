Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Graciele Lacerda diz que 'machuca' ouvir que 'destruiu casamento' de Zezé

Depoimento foi feito para série documental 'É o Amor: Família Camargo'. A plataforma de streaming anunciou que a estreia da série deve acontecer no dia 9 de dezembro. Veja o trailer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:03

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo
Graciele Lacerda e Zezé di Camargo Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial
A Netflix lançou nesta quinta-feira (18), o primeiro trailer da série documental "É o Amor: Família Camargo", no qual Zezé di Camargo, 59, e Wanessa, 38, mostram a intimidade familiar, enquanto gravam um álbum com participação de convidados como Thiaguinho, 38, e Paula Fernandes, 37.
De acordo com trechos dessa primeira mostra do conteúdo, temas espinhosos serão abordados na série. Nele, a atual mulher do sertanejo, Graciele Lacerda, 41, nega ter acabado com o relacionamento do músico e Zilu Godoi, 63, com quem foi casado por mais de 30 anos e teve mais dois filhos além de Wanessa: Camilla, 36, e Igor, 27.
"O que machuca é falarem para mim: 'você que destruiu o casamento'", diz a influenciadora digital, que está tentando engravidar do sertanejo via fertilização. Zilu também dá depoimento e desabafa que se soubesse que a vida dela teria o rumo que tomou, "ninguém ia saber quem era a mulher do Zezé".
Um dos pontos mais fortes do trailer, é quando Wanessa fala sobre depressão. "As coisas mentais normalmente são levadas muito como frescura", e, em outro trecho aparece abraçada ao pai, aos prantos, dizendo que acha que vai morrer.
A plataforma de streaming anunciou que a estreia da série deve acontecer no dia 9 de dezembro. "Me preparando desde já pra assistir a minha nova série documental com Zezé di Camargo e Wanessa. 'É o Amor: Família Camargo' acompanha os bastidores da gravação do álbum inédito feito por pai e filha. Vem muita emoção aí", diz postagem feita no Instagram da Netflix nesta sexta-feira (19).

Veja Também

Thales Bretas doa figurino de Paulo Gustavo para leilão beneficente

Kim Kardashian e Pete Davidson estão namorando, diz site

Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo e fomenta boato de crise

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos Graciele Lacerda Netflix Streaming zezé di camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados