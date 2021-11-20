Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo e fomenta boato de crise

Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@danielcady

Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, apagou algumas publicações de seu perfil nas redes sociais. Os fãs logo notaram que as postagens que haviam "sumido" eram justamente fotos com a esposa. Registros de viagens românticas, como as que o casal fez para Trancoso, na Bahia, foram retiradas pelo baiano.

No fim do dia, o perfil de Cady já não possuía nenhuma foto. A sócia de Daniel, Carine Elpídio, disse ao Correio da Bahia que as fotos foram deletadas para iniciar uns projetos novos de uma startup que Daniel está abrindo

Ivete, por sua vez, mantem normalmente todas as publicações com o nutricionista. Ambos continuam se seguindo no Instagram.