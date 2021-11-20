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Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo e fomenta boato de crise

Fãs sentiram falta das postagens com Ivete Sangalo no perfil do nutricionista. No fim do dia, o rapaz apagou todas as fotos do seu perfil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 22:25

Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo no Instagram
Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@danielcady
Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, apagou algumas publicações de seu perfil nas redes sociais. Os fãs logo notaram que as postagens que haviam "sumido" eram justamente fotos com a esposa. Registros de viagens românticas, como as que o casal fez para Trancoso, na Bahia, foram retiradas pelo baiano.  
No fim do dia, o perfil de Cady já não possuía nenhuma foto. A sócia de Daniel, Carine Elpídio, disse ao Correio da Bahia que as fotos foram deletadas para iniciar uns projetos novos de uma startup que Daniel está abrindo
Ivete, por sua vez, mantem normalmente todas as publicações com o nutricionista. Ambos continuam se seguindo no Instagram.
Mas quem não perdeu tempo nas redes sociais foram os fãs do casal. Uma chuva de comentários questionando a situação começaram a aparecer nas publicações do marido de Ivete. "Ivete Sangalo separou?", questionou um seguidor de Daniel. "Parece que Ivete Sangalo está solteira", disse outro internauta.

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