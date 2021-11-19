Kim Kardashian e Pete Davidson estão namorando, diz site

Pete Davidson, Kim Kardashian, Kris Jenner e o músico Flavor Fav Crédito: Reprodução/Instagram/@petedaveidson

A socialite Kim Kardashian, 41, e o humorista Pete Davidson, 28, estão oficialmente namorando, segundo informações do site Page Six. A notícia do novo romance surge após vários encontros entre os dois em Nova York e Los Angeles.

Recentemente, o atro de "O Rei de Staten Island" viajou para a Califórnia e comemorou seu aniversário com Kim Kardashian e o músico Flavor Fav, 62, na mansão de sua mãe, Kris Jenner, em Palm Springs, nos Estados Unidos. No registro, eles aparecem usando o pijama Skims, de Kim.

"Festa de aniversário", escreveu o humorista na legenda da publicação feita nesta quinta-feira (18). Nos comentários da publicação, fãs e internautas comentaram sobre o casal. "Vocês estão, tipo, namorando? Basta nos dizer", escreveu uma. "Todos os rumores são verdadeiros", afirmou outra.

Os boatos de que Kim estaria se envolvendo com Davidson começaram a crescer no início do mês ne novembro. A socialite e o humorista foram vistos de mãos dadas em um parque de diversões na Califórnia.

Eles estavam junto de Kourtney Kardashian e seu noivo, o cantor Travis Barker. Segundo o site TMZ, os dois tiveram seu segundo encontro seguido dia 3 de novembro. Apesar disso, os dois ainda não se pronunciaram sobre o romance.

Na época, o cantor Kanye West, 44, que agora pode utilizar legalmente o nome Ye, afirmou que Kim Kardashian ainda era sua esposa, mesmo que os dois estejam separados desde o início deste ano e enfrentando um processo de divórcio.

"Ela ainda é a minha esposa. Ainda não saiu papelada nenhuma", disse em entrevista ao podcast The Gold Digger, repercutido pelo jornal britânico Daily Mail. Kim e Kanye se casaram em 2014 e juntos têm quatro filhos. Apesar de terem iniciado o processo de divórcio em fevereiro deste ano.