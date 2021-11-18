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Generosidade

Kim Kardashian paga voo fretado de time feminino afegão ao Reino Unido

Jogadoras e familiares esperavam há semanas um voo para deixar o Paquistão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:36

Kim Kardashian paga voo para time feminino afegão ao Reino Unido
Kim Kardashian paga voo para time feminino afegão ao Reino Unido Crédito: Reuters/Folhapress
As jogadoras do time de futebol feminino afegão e suas famílias viajaram com segurança do Paquistão para o Reino Unido depois que a socialite e empresária Kim Kardashian,40, financiou um voo fretado. Elas chegaram ao Reino Unido, na quinta-feira (18).
O rabino Moshe Margaretten, o fundador do grupo sem fins lucrativos que ajudou as jogadoras de futebol, disse à Associate Press que já trabalhou com Kim Kardashian em seus esforços de reforma da justiça criminal. Ele a procurou para ver se ela poderia ajudar a pagar o avião fretado.
"Uma hora depois após uma reunião por Zoom, eu recebi uma mensagem de Kim dizendo que queria financiar todo o voo", disse Margaretten.
A ex-capitã da Seleção Feminina Nacional do Afeganistão, Khalida Popal, disse que "muitas dessas famílias deixaram suas casas quando o Talibã assumiu" o Afeganistão, em agosto, e "foi muito importante agir rápido para tirá-las do Afeganistão". No total 130 pessoas, jogadoras e familiares, esperavam há várias semanas um voo para fora do Paquistão.
Margaretten agradeceu a Kardashian no Twitter por financiar o voo e disse que as jogadoras e familiares pousaram "com segurança em Londres depois de temer por suas vidas por tanto tempo". "Oro para que outros aprendam com sua generosidade e ajudem afegãos de alto risco em risco."

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