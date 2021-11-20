Thales Bretas doa figurino de Paulo Gustavo para leilão beneficente

Thales Bretas e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram

Thales Bretas anunciou nesta sexta-feira, 19, que colocará as roupas de Paulo Gustavo em um leilão beneficente. A iniciativa é para ajudar o Médicos Sem Fronteiras, em comemoração aos 50 anos da ONG.

As roupas escolhidas são do figurino que o ator usou quando interpretou o personagem Aníbal, em Minha Vida Em Marte, além de algumas do acervo pessoal dele. "Este ano, Médicos Sem Fronteiras completa 50 anos de dedicação à humanidade e, para marcar essa data, a organização promoverá um leilão beneficente. Eu fiz a doação de um figurino que Paulo usou em Minha Vida Em Marte e roupas do acervo pessoal dele."

"Eu quero te convidar a participar desse evento virtual e também para contribuir com a missão social de MSF: levar cuidados de saúde a pessoas atingidas por conflitos, epidemias, desastres naturais e socioambientais, desnutrição e exclusão do acesso à saúde, mesmo nos lugares mais remotos e nos contextos mais difíceis", explicou.