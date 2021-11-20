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Thales Bretas doa figurino de Paulo Gustavo para leilão beneficente

Peças foram usados pelo ator no filme 'Minha Vida Em Marte'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 10:52

Thales Bretas e Paulo Gustavo
Thales Bretas e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram
Thales Bretas anunciou nesta sexta-feira, 19, que colocará as roupas de Paulo Gustavo em um leilão beneficente. A iniciativa é para ajudar o Médicos Sem Fronteiras, em comemoração aos 50 anos da ONG.
As roupas escolhidas são do figurino que o ator usou quando interpretou o personagem Aníbal, em Minha Vida Em Marte, além de algumas do acervo pessoal dele. "Este ano, Médicos Sem Fronteiras completa 50 anos de dedicação à humanidade e, para marcar essa data, a organização promoverá um leilão beneficente. Eu fiz a doação de um figurino que Paulo usou em Minha Vida Em Marte e roupas do acervo pessoal dele."
"Eu quero te convidar a participar desse evento virtual e também para contribuir com a missão social de MSF: levar cuidados de saúde a pessoas atingidas por conflitos, epidemias, desastres naturais e socioambientais, desnutrição e exclusão do acesso à saúde, mesmo nos lugares mais remotos e nos contextos mais difíceis", explicou.
"Lembre-se que ao participar, você ajuda MSF a seguir salvando vidas ao redor do mundo, dia após dia", finalizou. Confira a publicação de Thales.

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