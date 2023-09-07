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Crise?

Globo demite diretor do É de Casa após recorde negativo de audiência e começa reformulação

Frederico Naves, ex-diretor do Se Joga, estava no matinal de sábado desde 2021 e foi desligado na quarta (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 11:46

Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, apresentadores do É de Casa: Globo demite diretor e começa reformulação em conteúdo
Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, apresentadores do É de Casa: Globo demite diretor e começa reformulação em conteúdo Crédito: TV Globo/Divulgação
A Globo decidiu começar uma reformulação nos bastidores do programa É de Casa, exibido nas manhãs de sábado. A emissora está insatisfeita com os resultados de audiência e com o conteúdo da atração, que não caiu nas graças do público, mesmo com a mudança de apresentadores realizada no ano passado.
Frederico Naves, diretor-geral do programa, foi demitido na última quarta (6). A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Em seu lugar, assume as funções Patrícia Cupello, que já faz parte da equipe de direção do programa.
Ela já tomou a frente dos trabalhos para a edição do próximo fim de semana. Naves tinha boa relação com a equipe, mas a Globo não estava satisfeita com os resultados de audiência e com o conteúdo do É de Casa. Hoje, a atração tem comando de Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista.

AUDIÊNCIA

Neste ano, sua média é de 6,7 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 207 mil indivíduos. No último sábado (2), o É de Casa obteve a pior marca desde maio de 2022, com apenas 5,7 pontos na capital paulista.
Ao mesmo tempo, a emissora deseja tornar o É de Casa um programa mais quente, que fale dos assuntos da semana e use um pouco mais a estrutura do jornalismo de plantão para trazer fatos ao vivo. Se tinha a interpretação que o É de Casa estava acomodado e sem novidades ao público.
Frederico Naves estava em sua terceira passagem pela Globo. Ele foi contratado em 2019 para dirigir o Se Joga, e foi para o É de Casa em 2021. Antes, teve passagens entre 1992 e 1996, e entre 1999 e 2016. Neste período, trabalho em programas como o Fantástico, Mais Você e Caldeirão do Huck. Ele também passou por Record e Porta dos Fundos.
Patrícia Cupello já é figura conhecida na Globo. Mais recentemente, ela dirigiu os documentários do Globoplay sobre Juliette Freire, Karol Conká e Gil do Vigor, participantes do BBB 21.

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