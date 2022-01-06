Gil do Vigor testa positivo para Covid-19: 'Em isolamento'

O ex-BBB Gil do Vigor Crédito: Instagram/@gildovigor

Gil do Vigor, 30, é mais uma celebridade que testou positivo para Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio ex-BBB nas redes sociais.

"Oi, minha gente!!! Testei positivo para a covi-19, mas estou bem e com sintomas leves. Sigo em isolamento e logo, logo vou estar 100%. Se cuidem, usem máscara e SE VACINEM! Vacinas salvam e ajudam a reduzir os efeitos do vírus no corpo!!", anunciou ele no Twitter.

No vídeo publicado junto com a mensagem, Gil deu mais detalhes de seu quadro sintomático e de como descobriu a doença. Esta é a segunda vez que o ex-BBB se infecta com o vírus.

"Estava uns dias atrás com uma tossezinha, um mal-estarzinho... Fui à farmácia, fiz um teste-rápido, que deu negativo, voltei pra casa tranquilo... Mas, por desencargo de consciência, resolvi fazer o teste PCR, que é mais completo. Ontem à noite fui ao hospital e o resultado deu positivo", explicou.