Gil do Vigor testa positivo para Covid-19: 'Em isolamento'

Gil do Vigor, 30, é mais uma celebridade que testou positivo para Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio ex-BBB nas redes sociais.
"Oi, minha gente!!! Testei positivo para a covi-19, mas estou bem e com sintomas leves. Sigo em isolamento e logo, logo vou estar 100%. Se cuidem, usem máscara e SE VACINEM! Vacinas salvam e ajudam a reduzir os efeitos do vírus no corpo!!", anunciou ele no Twitter.
No vídeo publicado junto com a mensagem, Gil deu mais detalhes de seu quadro sintomático e de como descobriu a doença. Esta é a segunda vez que o ex-BBB se infecta com o vírus.
"Estava uns dias atrás com uma tossezinha, um mal-estarzinho... Fui à farmácia, fiz um teste-rápido, que deu negativo, voltei pra casa tranquilo... Mas, por desencargo de consciência, resolvi fazer o teste PCR, que é mais completo. Ontem à noite fui ao hospital e o resultado deu positivo", explicou.
Na sequência, o economista falou da importância da vacinação. "Quero passar aqui então para avisar a todo mundo que é importante se vacinar. Estou com sintomas leves, graças a Deus, porque me vacinei contra a covid. Tomei as duas doses e só estou aguardando para tomar a dose de reforço. Eu já tive covid no ano passado, assim que começou essa pandemia. Fiquei mal, tive problemas respiratórios, achei que ia morrer... Mas graças a Deus agora, por conta das duas vacinas, os sintomas foram leves."