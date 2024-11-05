Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Gil do Vigor diz que foi barrado em aeroporto nos Estados Unidos

Ex-BBB, que é estudante de PhD em universidade americana, foi retido pela polícia federal do país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 09:00

Gil do Vigor diz que foi barrado no aeroporto
Gil do Vigor diz que foi barrado no aeroporto Crédito: Reprodução Instagram @gildovigor
Estudante de PhD em economia na Universidade de Chicago, Gil do Vigor passou por um "perrengue chique" na manhã desta segunda-feira (4). Ele relatou que ficou retido durante algumas horas no aeroporto da cidade americana.
"Eu chegando aqui nos Estados Unidos às cinco da manhã pois tenho aula às 8h e a imigração me barrando", escreveu Gil nos stories do Instagram. "Sério, às vezes me questiono se preciso passar por isso todas as vezes. Não vou suportar isso sempre, não. É muita humilhação".
Após perder algumas horas e passar momentos de estresse, Gil foi liberado e seguiu para a universidade. "Seguimos firmes no propósito do PhD. Mas não é fácil ser humilhado. Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que a nossa terra, amo meu Brasil", continuou Gil.
No X, ele continuou o desabafo: "Sempre barrado na imigração. É muita vontade de estudar mesmo, viu?", escreveu. "Ainda colocam a pessoa plantada para esperar não sei quem, com um monte de gente nos olhando, achando que somos algo errado. Paciência! Paciência."

Veja Também

Celebridades próximas a Sean 'Diddy' Combs pagam para evitar processos, diz advogado

Evandro Mesquita promete música inédita da Blitz no Fest Gastronomia

São Paulo: a parceria de Anitta e The Weeknd não é sobre a capital paulista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto EUA Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados