Gil do Vigor diz que foi barrado em aeroporto nos Estados Unidos

Gil do Vigor diz que foi barrado no aeroporto Crédito: Reprodução Instagram @gildovigor

Estudante de PhD em economia na Universidade de Chicago, Gil do Vigor passou por um "perrengue chique" na manhã desta segunda-feira (4). Ele relatou que ficou retido durante algumas horas no aeroporto da cidade americana.

"Eu chegando aqui nos Estados Unidos às cinco da manhã pois tenho aula às 8h e a imigração me barrando", escreveu Gil nos stories do Instagram. "Sério, às vezes me questiono se preciso passar por isso todas as vezes. Não vou suportar isso sempre, não. É muita humilhação".

Após perder algumas horas e passar momentos de estresse, Gil foi liberado e seguiu para a universidade. "Seguimos firmes no propósito do PhD. Mas não é fácil ser humilhado. Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que a nossa terra, amo meu Brasil", continuou Gil.