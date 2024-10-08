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Babado!

Celebridades próximas a Sean 'Diddy' Combs pagam para evitar processos, diz advogado

Famosos que frequentavam maratonas sexuais do rapper, preso por acusações de abuso e extorsão, tentam se distanciar do escândalo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 11:04

Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York
Sean 'Diddy' Combs Crédito: Divulgação
Há celebridades envolvidas no caso Diddy e elas também serão processadas nas próximas semanas, segundo o advogado Tony Buzbee, cujo escritório representa mais de 120 vítimas do rapper.
Sean Combs, também conhecido como Diddy, está preso preventivamente desde 16 de setembro por seu envolvimento em casos de abuso sexual e extorsão. Grande parte destes crimes acontecia nos chamados 'freak offs', grandes festas que envolviam maratonas sexuais regadas a drogas. Tais eventos eram frequentados por famosos, como Jay-Z, Beyoncé e Leonardo DiCaprio.
Buzbee não citou nomes, mas disse que celebridades "do nível de Diddy" podem também ser processadas por envolvimento nos crimes do rapper nas próximas semanas. Segundo ele, eles terão a chance de resolver fora do tribunal, pagando às vítimas para evitar uma denúncia pública - e alguns, inclusive, já o fizeram.
"Todo mundo está focado em quais outras celebridades estavam envolvidas, quem vai ser nomeado, quem vai ser exposto. Não espero que isso aconteça esta semana", ele falou, em entrevista gravada para o TMZ. "Queremos ter certeza de que, se nomearmos pessoas além de Combs, faremos nossa lição de casa, porque isso criará uma tempestade de fogo, e entendemos isso. Se você estava lá na sala, participou, viu acontecer e não disse nada ou ajudou a encobrir, na minha opinião, você tem um problema."
Diddy é alvo de diversos processos envolvendo suspeitas de agressão e tráfico sexual e foi preso após meses de investigação. Ele se declarou inocente das acusações e entrou com um pedido de liberação, para que aguarde em liberdade pelo seu julgamento, no dia 17 de setembro. O pedido foi negado, pois o rapper representaria uma ameaça à segurança de testemunhas, segundo a Justiça.
O artista está detido no Metropolitan Detention Center, em Nova York.

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