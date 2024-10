Astro da banda K-Pop NCT 127 é indiciado por estupro coletivo

Nesta segunda-feira, 7, foi confirmada pela imprensa sul-coreana que o cantor Moon Taeil, ex-membro do grupo de K-Pop NCT 127 está sendo investigado por estupro coletivo.



A SM Entertainment, que cuidava da carreira do artista, enviou um breve comunicado à imprensa sobre o assunto. "O caso está sendo investigado e é difícil dar uma declaração no momento", diz o texto.



O caso teria ocorrido em junho, mas só veio a público em agosto deste ano. Taeil está sendo indiciado por participar de um estupro coletivo com mais dois colegas contra uma mulher que estava inconsciente. A imprensa sul-coreana chama o caso de "quasi-rape", que é quando uma pessoa se junta a um grupo e abusa de outra que não tem condições para reagir.