Galvão Bueno diz que segue no entretenimento da Globo e fará especiais de Olimpíadas e fim de ano

Galvão Bueno diz que segue no entretenimento da Globo Crédito: Rede Globo/Divulgação

Em entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, nesta segunda-feira (1º), Galvão Bueno falou sobre seu futuro na Globo.

"O Galvão Bueno narrador da Globo ficou no passado", disse o jornalista, que está na emissora desde 1981.

"Minha relação com a Globo sempre foi de muita fidelidade, felicidade, responsabilidade e confiança das duas partes. Acho que sou o único cara na história do Jornal Nacional que fazia meus comentários sem texto, sem passar por ninguém", disse Galvão.

Segundo o narrador esportivo, estava tudo certo para ele deixar a emissora após a Copa de 2018, mas isso não aconteceu.

"Quando voltei, fizemos um contato para dois anos. Meu relacionamento com a Globo é muito bom, estou fazendo coisas diferentes, mas também faço coisas de esporte", disse ele.

Galvão disse ainda que participará de uma série sobre as Olimpíadas para o Esporte Espetacular, um reality show no segundo semestre e um especial de fim de ano.