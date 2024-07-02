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Galvão na Globo

Galvão Bueno diz que segue no entretenimento da Globo e fará especiais de Olimpíadas e fim de ano

"O Galvão Bueno narrador da Globo ficou no passado", disse o jornalista, que está na emissora desde 1981.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 09:35

Galvão Bueno anunciou que vai deixar Rede Globo após a Copa do Mundo
Galvão Bueno diz que segue no entretenimento da Globo Crédito: Rede Globo/Divulgação
Em entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, nesta segunda-feira (1º), Galvão Bueno falou sobre seu futuro na Globo.
"O Galvão Bueno narrador da Globo ficou no passado", disse o jornalista, que está na emissora desde 1981.
"Minha relação com a Globo sempre foi de muita fidelidade, felicidade, responsabilidade e confiança das duas partes. Acho que sou o único cara na história do Jornal Nacional que fazia meus comentários sem texto, sem passar por ninguém", disse Galvão.
Segundo o narrador esportivo, estava tudo certo para ele deixar a emissora após a Copa de 2018, mas isso não aconteceu.
"Quando voltei, fizemos um contato para dois anos. Meu relacionamento com a Globo é muito bom, estou fazendo coisas diferentes, mas também faço coisas de esporte", disse ele.
Galvão disse ainda que participará de uma série sobre as Olimpíadas para o Esporte Espetacular, um reality show no segundo semestre e um especial de fim de ano.
Ainda na entrevista, o narrador falou sobre a morte de Ayrton Senna, sua relação com Neymar e a derrota do Brasil para Alemanha por 7 x 1 na Copa de 2014.

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