Feira na Serra terá desfile de pets e até batalha da beleza

Evento de pets rola no próximo final de semana, no Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação

Que tal encontrar, em um só local, dezenas de raças de cães e gatos, recreação para pets com uma arena crossdog e ainda assistir aos pets desfilando em uma passarela com fantasias providenciadas pelos próprios tutores? Isso e muito mais é o que vai rolar na Pet Fair ES, que rola nos dias 6 e 7 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Evento terá dois dias de programação extensa com muitas experiências para os tutores de animais e profissionais do mercado. Uma novidade é que quem trabalha no mercado pet e vet têm entrada gratuita no evento. Já os tutores devem adquirir ingressos através do site da Sympla, o bilhete custa R$ 20 + taxa de conveniência.

Sobre o desfile Pet Show, os 'pais de pet' puderam cadastrar seus animais para andar na passarela com as fantasias. Se você quer ver seu bichano desfilando, se atente, ainda restam vagas disponíveis para o domingo. Para se cadastrar, basta preencher um formulário fornecido no site oficial do evento do Pet Fair ES.

A Pet Fair ES contará com várias raças de cães e gatos Crédito: Reprodução

O QUE MAIS VAI ROLAR?

Durante todo o fim de semana serão organizados os encontros de raças para confraternizarem. Estão confirmados encontros de vira-lata, pastor alemão, labrador, samoieda, gatos persas, border collie, dachshund, sptiz alemão, yorkshire, lhasa apso, Poodle Gigante, Pug, Schnauzer, Golden retriever, Maine Coon. Horário, American Bully, Shih-tzu e até mesmo Furões.

Já o segundo dia da feira será marcada pela Batalha de Groomers, uma competição entre tosadores. Entre seis categorias diversas, os profissionais também podem fazer sua inscrição pelo site da Sympla. Os vencedores da batalha serão contemplados com troféu, certificado, kit com produtos cosméticos e curso de especialização na raça escolhida realizado pela Escola de Estética Animal.

A arena crossdog, por sua vez, vai permitir que os pets se divirtam com as brincadeiras, desafios e circuitos da estrutura montada. A expectativa do evento é movimentar cerca de R$ 20 milhões.

SERVIÇO

Pet Fair ES

Data: 6 e 7 de julho

6 e 7 de julho Horário: Sábado das 13h às 21h / Domingo das 10h às 18h

Sábado das 13h às 21h / Domingo das 10h às 18h Local: Pavilhão de Carapina, Serra - Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra