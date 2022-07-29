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Gabriel Medina diz que procura alguém para pagar o jantar

Surfista fala de polêmica com Caio Castro que não gosta de pagar a conta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 08:17

Gabriel Medina diz que procura alguém para pagar o jantar
Gabriel Medina diz que procura alguém para pagar o jantar Crédito: Futura Press/Folhapress
Gabriel Medina, 28, entrou na polêmica envolvendo o ator Caio Castro, 33, que declarou que se incomoda em não dividir conta com uma parceira quando está em um encontro. Solteiro, o surfista postou no Twitter nesta quinta-feira (28) que está procurando alguém para pagar a conta.
"Um monte de gente discutindo quem paga ou não a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade para pagar", escreveu Medina, adicionando emojis de coração partido, carinha triste e risadas.
Medina está solteiro desde o fim do casamento com a modelo Yasmin Brunet, em janeiro deste ano. Há vários boatos dele saindo com famosas, mas nenhum relacionamento foi anunciado publicamente pelo surfista.
Os internautas comentaram que vão apresentar amigas para Medina, pediram para ele pagar um churrasco e algumas usuárias da rede se ofereceram para jantar com ele. Mas teve pessoas chamando o surfista de romântico.
"Te apresento a Thays, uma loira linda, ama dançar e tem um sorriso encantador", comentou uma internauta. "Bora jantar neném, eu pago a sua comida e outras coisas também", escreveu uma usuária do Twitter.

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