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Fontenelle é condenada por difamação, calúnia e injúria contra Felipe Neto

Após sugerir que youtuber era usuário de drogas, atriz também terá que prestar serviços comunitários por mais de um ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 09:09

Antônia Fontenelle aceita abrir mão de parte da herança do diretor Marcos Paulo
Antônia Fontenelle terá que pagar uma multa de R$ 20 mil a Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram/@ladyfontenelle
Antônia Fontenelle foi condenada por difamação, calúnia e injúria contra Felipe Neto por alegar que o youtuber usava cocaína. A atriz terá que pagar uma multa de R$ 20 mil ao influenciador.
Antônia também terá que cumprir 1 ano, 1 mês, e 10 dias de prestação de serviço comunitário. A decisão da 7ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro foi proferida nesta terça-feira, 29.
Em live nas redes sociais, a apresentadora também disse que Felipe era "sociopata" e que "destruirá a vida das pessoas". O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do youtuber, que confirmou a informação.
Nas redes sociais, Neto compartilhou a notícia e comemorou: "Justiça". Já Antônia, também se pronunciou no Instagram com o seguinte texto: "Não esperem de mim explicações de como lidar com canalhas. Pois não existe explicação. Canalhas são canalhas e isso nada nem ninguém vai mudar. Exceto o fato de que um dia a casa deles caem", escreveu.

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