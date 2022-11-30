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Roberto Carlos grava Especial de fim de ano com homenagem comovente a Erasmo

Show com convidados, como Maiara e Maraisa e Raça Negra, vai ao ar no dia 23 de dezembro, na Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 16:01

Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021
Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo de 2021 Crédito: Fabio Rocha / Globo
Tradição é tradição, e ninguém melhor do que Roberto Carlos para manter viva uma que acompanha o brasileiro há mais de 40 anos. Sendo assim, o rei acaba de gravar seu Especial de fim de ano para a Globo, que será exibido no dia 23 de dezembro. Um dos momentos de maior emoção foi a homenagem que Roberto fez ao amigo e parceiro de caminhada Erasmo Carlos, que morreu em 22 de novembro. Para esse comovente instante, ele escolheu obviamente a canção Amigo.
Como é de costume, Roberto passeia por seus grande sucessos e recebe convidados especiais, como é o caso de Maiara & Maraisa e Raça Negra, neste ano. Um passeio por estilos diferentes é o que promete o cantor.
De olho no momento atual, o cantor e compositor contará com a participação dos influenciadores digitais John Drops, Bruna Griphao, Vitor diCastro e Patrícia Ramos. Com a olhar deles detalhes do Especial e dos fãs presentes serão destaque da noite também. E tratou-se de um trabalho intenso, pois na plateia do estavam 3.200 convidados.
No repertório, canções como Emoções, Como é grande o meu amor por você, Medo bobo, Além do Horizonte e É tarde demais. O Especial Roberto Carlos tem produção de Samantha Abel, direção geral de Angélica Campos, direção artística de LP Simonetti e direção de gênero de Boninho.

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