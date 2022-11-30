Sabrina Sato é anunciada como nova jurada do programa 'The Masked Singer'

Sabrina Sato Crédito: Reprodução @Sabrinasato

A Globo anunciou nesta quarta-feira, 30, que Sabrina Sato será a nova jurada do programa The Masked Singer Brasil. A revelação foi feita na manhã desta quarta-feira, 30, durante o programa Encontro.

A terceira temporada estreia em janeiro, aos domingos à tarde.

Sabrina estará na bancada ao lado de colegas como Taís Araújo e Eduardo Sterblitch para ativar o modo detetive e descobrir quem são as personalidades escondidas atrás da fantasia.

Apresentado por Ivete Sangalo, a atração também conta com Priscilla Alcantara nos bastidores e fantasias inéditas no elenco.

"Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte desse time. Além de uma honra, é também uma grande responsabilidade (...) Tenho certeza que vou me divertir muito. Estou animada e ansiosa para o início das gravações. Espero que todos também se divirtam conosco", celebrou Sabrina.