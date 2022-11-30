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Televisão

Sabrina Sato é anunciada como nova jurada do programa 'The Masked Singer'

A revelação foi feita na manhã desta quarta-feira, 30, durante o 'Encontro'. O programa estreia em janeiro de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 15:58

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Reprodução @Sabrinasato
A Globo anunciou nesta quarta-feira, 30, que Sabrina Sato será a nova jurada do programa The Masked Singer Brasil. A revelação foi feita na manhã desta quarta-feira, 30, durante o programa Encontro.
A terceira temporada estreia em janeiro, aos domingos à tarde.
Sabrina estará na bancada ao lado de colegas como Taís Araújo e Eduardo Sterblitch para ativar o modo detetive e descobrir quem são as personalidades escondidas atrás da fantasia.
Apresentado por Ivete Sangalo, a atração também conta com Priscilla Alcantara nos bastidores e fantasias inéditas no elenco.
"Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte desse time. Além de uma honra, é também uma grande responsabilidade (...) Tenho certeza que vou me divertir muito. Estou animada e ansiosa para o início das gravações. Espero que todos também se divirtam conosco", celebrou Sabrina.

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