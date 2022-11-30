Porchat descobriu que não pode ter filhos naturalmente com teste de farmácia

Fábio Porchat descobriu que não pode ter filhos naturalmente Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

O comediante Fábio Porchat revelou ter descoberto que não pode ter filhos de maneira "natural" após ter feito um teste de farmácia. Apesar de não querer ser pai no momento, Fábio relatou haver comprado um teste "por curiosidade" em uma farmácia nos Estados Unidos.

"Vocês sabem como são pessoas que gostam de farmácia. Lá é uma Disneylândia", brincou o humorista em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira, 29.

Seis meses após a compra, Fábio resolveu realizar o teste. Após o processo, o resultado havia sido "baixa contagem" e "quase inconclusivo", conforme contou o comediante.

Mais seis meses depois, ele visitou um urologista para questionar o resultado e pedir por um espermograma. Um ano após a consulta, o humorista decidiu ir até uma clínica realizar o exame. O resultado foi uma contagem "baixíssima" de espermatozoides.

"Para um homem ter filho naturalmente, ele tem que ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões, baixíssimo", relatou.