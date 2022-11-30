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Nos EUA

Porchat descobriu que não pode ter filhos naturalmente com teste de farmácia

Ele e a mulher, Nataly Mega, já realizaram o processo de congelamento de óvulos fecundados caso optem por uma inseminação artificial no futuro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 15:23

Fábio Porchat comemora Que História É Essa, Porchat? na Globo
Fábio Porchat descobriu que não pode ter filhos naturalmente Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
O comediante Fábio Porchat revelou ter descoberto que não pode ter filhos de maneira "natural" após ter feito um teste de farmácia. Apesar de não querer ser pai no momento, Fábio relatou haver comprado um teste "por curiosidade" em uma farmácia nos Estados Unidos.
"Vocês sabem como são pessoas que gostam de farmácia. Lá é uma Disneylândia", brincou o humorista em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira, 29.
Seis meses após a compra, Fábio resolveu realizar o teste. Após o processo, o resultado havia sido "baixa contagem" e "quase inconclusivo", conforme contou o comediante.
Mais seis meses depois, ele visitou um urologista para questionar o resultado e pedir por um espermograma. Um ano após a consulta, o humorista decidiu ir até uma clínica realizar o exame. O resultado foi uma contagem "baixíssima" de espermatozoides.
"Para um homem ter filho naturalmente, ele tem que ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões, baixíssimo", relatou.
O humorista disse, porém, que o diagnóstico não é um problema, já que ele não pensa em ter filhos agora. Ele e a mulher, Nataly Mega, já realizaram o processo de congelamento de óvulos fecundados caso optem por uma inseminação artificial no futuro.

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