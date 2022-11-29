Saiba quem é o médico apontado como novo affair de Reynaldo Gianecchini

O médico Wadih Vilela é apontado como novo affair de Reynaldo Gianecchini Crédito: Instagram/@wadihvilela

Os rumores sobre um possível affair entre Reynaldo Gianecchini, de 50 anos, e o médico Wadih Vilela, de 33, ganharam força na web após ambos postarem uma foto - ainda que separados - no mesmo quarto de hotel no último fim de semana. O local em questão fica em Pinhais, no Paraná, onde Giane está gravando um filme com Grazi Massafera.

Os detalhes da foto chamaram atenção dos internautas, como a mesa de cabeceira, a posição das garrafas de água, os sapatos e até um carregador de celular. A desconfiança ficou ainda maior quando diversos fãs afirmaram que viram o rosto do ator em um objeto espelhado na foto postada por Wadih.

Reynaldo Gianecchini e mister do MS postam fotos no mesmo quarto de hotel no PR Crédito: Instagram/@reynaldogianecchini/@wadihvilela

Afinal, o que faz? O que come? Como vive Wadih Vilela? Brincadeiras à parte, o médico é especialista em medicina de emergência e trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Três Lagos, onde mora há cinco anos. Além de ser servidor público, o suposto affair de Gianecchini também trabalha como modelo e inclusive participou do concurso Mister Nacional 2022, representando o estado do Mato Grosso do Sul.

Em setembro deste ano, o ator comentou sobre sua sexualidade durante o podcast "Flow Podcast". Gianecchini falou sobre os padrões impostos pela sociedade e ressaltou a coragem de "sair de uma gaveta". Segundo ele, o Brasil é um país de pessoas "reprimidas".