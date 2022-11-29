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Viúva de Erasmo Carlos fala sobre última conversa que teve com o cantor

Fernanda Passos vem compartilhando uma série de lembranças desde a morte do artista; missa de 7° dia do ‘Tremendão’ ocorre nesta terça
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 13:16

Fernanda Passos falou sobre a última conversa que teve com Erasmo Carlos
Fernanda Passos falou sobre a última conversa que teve com Erasmo Carlos Crédito: Instagram/@fernandaestevesbr
Fernanda Passos, a viúva do cantor Erasmo Carlos, falou sobre a última conversa que teve com o artista. Em uma publicação feita no Instagram nesta terça-feira, 29, Fernanda contou que o último encontro que tiveram "não era um tchau".
Segundo ela, o médico responsável pela saúde do cantor havia dito que Erasmo teria mais 3 dias de vida e que, por isso, não se despediu dele. "Não tenho nada valioso o suficiente que eu possa oferecer para ouvir sua voz mais uma vez, sentir seu cheiro, seu toque. Três segundos bastariam", escreveu.
Fernanda disse que estava "desnorteada" por estar preocupada com o estado de saúde de Erasmo. "Você segurou firme a minha mão, tentou falar comigo, mas eu estava tão desnorteada com a sua dor que não parei direito para ouvir", afirmou.
Ela contou que os dois se abraçaram pela última vez, em um abraço conduzido por ela. "Eu me envolvia com os seus braços ao meu modo, e você achava engraçado", lembrou.
Fernanda, que era 49 anos mais nova que Erasmo, ainda comentou que eles falavam sobre a solidão, mas ela sempre foi convicta sobre a presença do marido. "Eu ainda sou, amor. Mas onde você está?", finalizou.
Ela vem fazendo uma série de postagens com lembranças do cantor desde a morte do artista. Conhecido como o "Tremendão" da Jovem Guarda, Erasmo morreu na última terça, 22, aos 81 anos.
Em outra publicação, Fernanda compartilhou um vídeo do casamento dos dois e informou que a missa de sétimo dia do cantor será realizada nesta terça.

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