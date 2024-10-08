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Arrependido

'Foi um engano te adotar', escreveu Cid Moreira a filho, deserdado em testamento

Apresentador, morto no dia 3, disse ter se arrependido e ter tentando desfazer a adoção do seu filho Roger Naumtchyk
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 15:23

Cid Moreira: locutor tinha contrato com a Globo que durou até o último dia de sua vida
O apresentador Cid Moreira Crédito: @ocidmoreira no Instagram
O apresentador Cid Moreira, morto no dia 3, disse ter se arrependido e ter tentando desfazer a adoção do seu filho Roger Naumtchyk, um cabeleireiro de 47 anos, que agora tenta não ser deserdado conforme queria o pai em testamento.
"Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção", escreveu o apresentador em uma troca de e-mails de dez anos atrás, enviada à reportagem por Naumtchyk. Na época, ele e Rodrigo Simões, filho biológico de Moreira, acusaram Fátima Sampaio, viúva do apresentador, de maus-tratos e de estelionato praticado contra idosos.
O ex-âncora do Jornal Nacional disse no começo do email que "vivia em paz" e "estava muito bem". Em seguida, escreve que excluiu Naumtchyk de seu testamento após declarações dele à mídia. "Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei."
No documento que será apresentado pelo advogado de Sampaio para a abertura do inventário, o apresentador também deserda Rodrigo. Nenhum dos dois compareceu ao velório do pai, mas, segundo o advogado dos filhos, Naumtchyk estava na missa de sétimo dia de Moreira, nesta terça-feira.
Naumtchyk - sobrinho da terceira mulher do apresentador, Ulhiana Naumtchyk - foi adotado aos 20 anos pelo casal. No email, Moreira recusa um convite de Naumtchyk para dar uma entrevista na televisão junto ao filho. "Foi um engano te adotar", escreveu.
O cabeleireiro também havia alegado a senilidade do pai, que disse ter obtido pareceres para provar seu estado de saúde, o que foi refutado por Moreira.
Os irmãos pediram a abertura do inventário do pai na Justiça horas após sua morte na quinta-feira. "Lamentável e inoportuna a abertura do inventário promovida pelos filhos de Cid Moreira poucas horas após seu falecimento", disse a viúva na ocasião. "A postura demonstra, de forma indisfarçável, que eles nunca estiveram interessados em outra coisa senão o patrimônio do pai".

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