'Foi um engano te adotar', escreveu Cid Moreira a filho, deserdado em testamento

O apresentador Cid Moreira Crédito: @ocidmoreira no Instagram

O apresentador Cid Moreira, morto no dia 3, disse ter se arrependido e ter tentando desfazer a adoção do seu filho Roger Naumtchyk, um cabeleireiro de 47 anos, que agora tenta não ser deserdado conforme queria o pai em testamento.

"Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção", escreveu o apresentador em uma troca de e-mails de dez anos atrás, enviada à reportagem por Naumtchyk. Na época, ele e Rodrigo Simões, filho biológico de Moreira, acusaram Fátima Sampaio, viúva do apresentador, de maus-tratos e de estelionato praticado contra idosos.

O ex-âncora do Jornal Nacional disse no começo do email que "vivia em paz" e "estava muito bem". Em seguida, escreve que excluiu Naumtchyk de seu testamento após declarações dele à mídia. "Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei."

No documento que será apresentado pelo advogado de Sampaio para a abertura do inventário, o apresentador também deserda Rodrigo. Nenhum dos dois compareceu ao velório do pai, mas, segundo o advogado dos filhos, Naumtchyk estava na missa de sétimo dia de Moreira, nesta terça-feira.

Naumtchyk - sobrinho da terceira mulher do apresentador, Ulhiana Naumtchyk - foi adotado aos 20 anos pelo casal. No email, Moreira recusa um convite de Naumtchyk para dar uma entrevista na televisão junto ao filho. "Foi um engano te adotar", escreveu.

O cabeleireiro também havia alegado a senilidade do pai, que disse ter obtido pareceres para provar seu estado de saúde, o que foi refutado por Moreira.