Fiorella Mattheis revela que perdeu 5 gestações em 8 meses

A atriz Fiorella Mattheis está grávida do primeiro filho Crédito: Instagram/@fiorellamattheis

Fiorella Mattheis está grávida do seu primeiro filho, fruto do seu casamento com o empresário Roberto Marinho Neto. A artista, em entrevista ao podcast Mileumatretas, comandado por Julia Faria e Thaila Ayala, falou sobre sua dificuldade para engravidar. De acordo com a famosa, ela usou DIU durante “uma vida inteira” e esperava ansiosamente para formar a sua família.

“Ano passado tirei o DIU e engravidei muito rápido, mas foi uma gravidez química. Eu já conversei com mulheres que engravidam e não seguram, como é o meu caso. Tenho muita facilidade em engravidar. Em oito meses eu engravidei cinco vezes. A segunda vez foi tubária. Eu peguei covid-19 e não conseguia voltar”, contou.

“Eu usei DIU dos 18 aos 34, uma vida inteira. E, no dia que você tira, pensa: ‘Quero engravidar hoje’. Cada dia é uma eternidade, cada mês, cada ciclo. A gente fica menstruada uma vez por mês, ovula uma vez só e chega a pensar: ‘Não dá para ser duas vezes?’”, falou.