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Fiorella Mattheis revela que perdeu 5 gestações em 8 meses

Grávida do primeiro filho, atriz falou sobre o assunto em entrevista ao podcast ‘Mileumatretas’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 11:04

A atriz Fiorella Mattheis está grávida do primeiro filho
A atriz Fiorella Mattheis está grávida do primeiro filho Crédito: Instagram/@fiorellamattheis
Fiorella Mattheis está grávida do seu primeiro filho, fruto do seu casamento com o empresário Roberto Marinho Neto. A artista, em entrevista ao podcast Mileumatretas, comandado por Julia Faria e Thaila Ayala, falou sobre sua dificuldade para engravidar. De acordo com a famosa, ela usou DIU durante “uma vida inteira” e esperava ansiosamente para formar a sua família.
“Ano passado tirei o DIU e engravidei muito rápido, mas foi uma gravidez química. Eu já conversei com mulheres que engravidam e não seguram, como é o meu caso. Tenho muita facilidade em engravidar. Em oito meses eu engravidei cinco vezes. A segunda vez foi tubária. Eu peguei covid-19 e não conseguia voltar”, contou.
“Eu usei DIU dos 18 aos 34, uma vida inteira. E, no dia que você tira, pensa: ‘Quero engravidar hoje’. Cada dia é uma eternidade, cada mês, cada ciclo. A gente fica menstruada uma vez por mês, ovula uma vez só e chega a pensar: ‘Não dá para ser duas vezes?’”, falou.
A artista contou do seu desejo de ser mãe desde criança e que sempre imaginou construir sua família. “Sempre sonhei ser mãe. Tenho cartinha da escola, eu na quarta série, falando querer ter filhos, um marido, cachorros. Sempre esteve no meu imaginário de como seria minha casa e constituir minha família. Tentei programar para que eu estivesse inteira nessa situação”, revelou.

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