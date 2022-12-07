Ex de Éder Militão, Karoline Lima diz que foi traída ainda grávida pelo jogador

Eder Militão e Karoline Lima são pais de Cecília Crédito: Reprodução/ Instagram @edermilitao

O clima esquentou ainda mais entre Karoline Lima e seu ex, o jogador da Seleção Brasileira, Éder Militão. Tudo começou quando o zagueiro voltou a seguir, curtir e comentar nas fotos de sua outra ex, a atriz Tiffany Alvares, de 23 anos, com quem se relacionou em 2019. Nas redes sociais, a influenciadora que está curtindo a Farofa da Gkay, em Fortaleza, decidiu fazer algumas revelações sobre seu antigo relacionamento com o atleta.

“Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda estava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava pra me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas estava lá belíssima pegando ele, e eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas”, começou Karoline.

?FAMOSOS: Após perfil expor que Éder Militão seguiu e comentou fotos da ex-namorada Tiffany, Karoline Lima, resolveu contar que foi traída pelo jogador com a mulher enquanto estava grávida. pic.twitter.com/JZPWQtM0Q8 — CHOQUEI (@choquei) December 7, 2022

"Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo e que, inclusive, tinha passado doença pra ela. Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que 'Deus tinha um propósito pra minha família'. Tenho print do que quiserem inclusive", completou Karol.