Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Aniston rebate boatos sobre fim de relação com Pitt e diz ter tentado engravidar
Famosos

Aniston rebate boatos sobre fim de relação com Pitt e diz ter tentado engravidar

A estrela de Friends disse que passou por muitos desafios entre seus 30 e 40 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 08:13

Jennifer Aniston revela que sofre com sonambulismo
Jennifer Aniston  Crédito: FramePhoto/Folhapress
Jennifer Aniston falou pela primeira vez sobre os boatos de que o casamento dela com Brad Pitt teria terminado porque ela não queria ter filhos com o ator.
Em entrevista à revista Allure divulgada nesta quarta, 9, a artista afirmou que existia uma "narrativa de que [ela] era apenas egoísta", mas que, na realidade, ela lutou muitos anos para tentar engravidar, apesar de nunca ter conseguido.
Jennifer explicou como os rumores circulavam na época: "Eu só me importava com a minha carreira. E Deus me livre que uma mulher seja bem sucedida e não tenha um filho. E a razão pela qual meu marido me deixou, por que terminamos e terminamos nosso casamento, foi porque eu não lhe daria um filho. Eram mentiras absolutas. Não tenho nada a esconder neste momento".
Segundo a atriz, a verdade é que ela estava tentando ter filhos com Pitt e que todos os anos de especulações foram "muito, muito difíceis".
"Eu estava passando por fertilização in vitro, bebendo chás chineses, você escolhe. Eu estava tentando de tudo. Eu daria qualquer coisa para alguém ter me dito: ‘Congele seus óvulos. Faça um favor a si mesma’. Você simplesmente não pensa nisso. Então aqui estou hoje. O navio já passou", revelou.
A estrela de Friends disse que passou por muitos desafios entre seus 30 e 40 anos, mas, "se não fosse por isso", não teria se tornado quem é hoje.
"É por isso que tenho tanta gratidão por todas essas coisas. Caso contrário, eu ficaria presa sendo essa pessoa que estava com tanto medo, tão nervosa, tão insegura de quem era", afirmou
Jennifer Aniston e Brad Pitt foram casados por cinco anos, entre 2000 e 2005. No mesmo ano, o ator protagonizou o filme Sr. & Sra Smith ao lado de Angelina Jolie, com quem viveu um relacionamento até 2016.

Veja Também

Velório de Gal Costa será aberto ao público em São Paulo

Gal Costa já lotou ginásio e fez shows memoráveis no ES; relembre passagens

Simaria nega affair com DJ Ivis: 'Pensa que achei a meu periquito no lixo?'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados