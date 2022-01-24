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Filho de Faustão posa com modelo 16 anos mais velha e amigos especulam affair

Top Schynaider Moura posou com apresentador em praia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 12:44

Filho de Faustão. João Guilherme posa com modelo de 33 anos
Filho de Faustão. João Guilherme posa com modelo de 33 anos Crédito: Reprodução/ Instagram @jotagsilva
Filho de Faustão, o apresentador João Guilherme Silva, 17, posou para fotos com a modelo Schynaider Moura em clima de romance. A top de 33 anos tem 16 a mais do que o jovem. Apesar de nenhum dos dois confirmar abertamente o romance, muitos fãs e até famosos especularam que ambos estejam juntos.
"Que isso, está namorando", indagou Léo Picon. Outros famosos deram suas felicitações ao casal assim como a jornalista Michelle Barros, a apresentadora Sabrina Sato, a atriz Camila Queiroz e o ator Enzo Celulari.
Os dois passaram um final se semana em Angra dos Reis. Ela já foi casada com o irmão do empresário Álvaro Garnero, Mário Garnero, com quem teve três filhas.

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Em recente entrevista, João Guilherme contou que vem sendo treinado pelo pai há pelo menos três anos e que não caiu de paraquedas na TV.
"Meu pai já vem conversando comigo sobre eu estar na TV há dois ou três anos. Não foi de um dia para o outro que fui para o ar. Ele plantava essa semente. Claro que não sabia que a estreia seria logo ao lado dele, mas agora é um momento especial", avaliou.

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