Filho de Faustão posa com modelo 16 anos mais velha e amigos especulam affair

Filho de Faustão. João Guilherme posa com modelo de 33 anos Crédito: Reprodução/ Instagram @jotagsilva

Filho de Faustão, o apresentador João Guilherme Silva, 17, posou para fotos com a modelo Schynaider Moura em clima de romance. A top de 33 anos tem 16 a mais do que o jovem. Apesar de nenhum dos dois confirmar abertamente o romance, muitos fãs e até famosos especularam que ambos estejam juntos.

"Que isso, está namorando", indagou Léo Picon. Outros famosos deram suas felicitações ao casal assim como a jornalista Michelle Barros, a apresentadora Sabrina Sato, a atriz Camila Queiroz e o ator Enzo Celulari.

Os dois passaram um final se semana em Angra dos Reis. Ela já foi casada com o irmão do empresário Álvaro Garnero, Mário Garnero, com quem teve três filhas.

Em recente entrevista, João Guilherme contou que vem sendo treinado pelo pai há pelo menos três anos e que não caiu de paraquedas na TV.