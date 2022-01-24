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"BBB 22"

"Coloca eu lá dentro nem que seja um dia", diz Gil do Vigor a Boninho

Economista quer explicar o que é o reality para novos os participantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 10:32

Gil do Vigor, 30, está acompanhando o "Big Brother Brasil 22" (Globo) e em seu Twitter, nesta madrugada de segunda-feira (24), o ex-participante do reality show afirmou que tem o desejo de entrar no programa novamente, mas dessa vez para ensinar algumas coisas para os novos confinados.
"Boninho, coloca eu lá dentro nem que seja um dia", escreveu Gil, que logo foi respondido por Sarah Andrade, 30, também ex-"BBB" da edição anterior. "Coloca nós lá Boninho. Nunca te pedi nada", digitou na rede social. "Bora amiga! Não quero nem o prêmio, só explicar o que é o 'BBB'", completou o economista.
Os internautas responderam o tuíte de Gil e concordaram que ele deveria entrar no programa para passar os seus aprendizados aos novos participantes. "Esse 'BBB' tá precisando vigorar", escreveu uma telespectadora. "Assino embaixo! O Brasil pede, exige, tem necessidade desse acontecimento", disse outra.
O ex-BBB Gil do Vigor
O ex-"BBB" Gil do Vigor Crédito: Instagram/gildovigor
Thais Braz, 28, também do "BBB 21", respondeu dizendo que quer ver Gil na nova edição. "Boninho é o seguinte coloca Gil e Sarah por dois dias ali dentro, eles só precisam de dois dias para ressuscitar esse programa", comentou uma seguidora.

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