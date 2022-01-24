Shantal Verdelho tem casa invadida e diz desconfiar de quem passou informações

Shantal Verdelho diz ter tido a casa invadida no último domingo (23). Ninguém estava em casa, mas ela afirma ter perdido um celular. Ela disse que já está cuidando de blindar o andar de cima de sua residência e que aumentou a segurança.

"Três homens entraram em casa, conseguiram arrombar o portão, tem vídeo, tudo filmado, já está com a polícia e se Deus quiser vão encontrar quem fez isso", começou ela.

"Nós não estávamos em casa, nem as crianças, nem os cachorros. Lição que fica é a de nunca deixar a casa sozinha, agora está com segurança. Já desconfiamos de quem pode ter passado essa fita (informação) de que a casa estaria sozinha, tanto é que os caras foram direto no meu quarto e nos lugares que tinha alguma coisa", emendou.

Segundo Shantal, não havia muita coisa de valor no local. Ela também disse que não pretende voltar para a residência antes de o marido, Mateus Verdelho, voltar de uma viagem.

Shantal Verdelho afirmou que sua casa foi invadida no domingo (23) Crédito: Reprodução/ Instagram @shantal

"Me sinto mais segura assim. Contratamos seguranças bem profissionais e vamos ter que arrumar um monte de coisa, desde portão até o closet que eles quebraram, mas isso é o de menos", finalizou.

TURBULÊNCIAS

Ultimamente, parece que Shantal passa por uma maré de coisas negativas. No início do mês, ela voltou às redes sociais para comentar mais sobre o caso de violência obstétrica que ela afirma ter sofrido durante o parto de sua segunda filha, Domênica, em setembro de 2021.