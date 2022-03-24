'Filho com câncer é uma dor devastadora', lamenta Daiana Garbin

Lua, filha de Leifert e Daiana Garbin Crédito: Instagram @tiagoleifert

Daiana Garbin voltou a falar sobre o câncer raro que sua filha tem nos olhos. A jornalista participou do podcast Player Talks e desabafou que "um filho com câncer é uma dor devastadora".

Na entrevista, a comunicadora lembrou do momento que decidiu, junto com o marido Tiago Leifert, revelar ao público a doença de Lua, de 1 ano. O casal expôs a situação em janeiro deste ano, nas redes sociais.

"Especialmente por eu ser uma pessoa que trabalho desde 2016 falando de saúde mental, eu não podia esconder das pessoas um momento tão delicado, que tem um impacto muito grande na saúde mental de todo pai e de toda mãe".

"A gente precisava usar o poder da informação, porque a informação salva vidas. Assim como a gente está falando hoje de saúde mental, isso pode salvar uma vida", avaliou.