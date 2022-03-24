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'Filho com câncer é uma dor devastadora', lamenta Daiana Garbin

Sobre a decisão de tornar pública a doença de sua filha Lua, a jornalista alegou: 'Informação salva vidas'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2022 às 08:09

Lua, filha de Leifert e Daiana Garbin
Lua, filha de Leifert e Daiana Garbin Crédito: Instagram @tiagoleifert
Daiana Garbin voltou a falar sobre o câncer raro que sua filha tem nos olhos. A jornalista participou do podcast Player Talks e desabafou que "um filho com câncer é uma dor devastadora".
Na entrevista, a comunicadora lembrou do momento que decidiu, junto com o marido Tiago Leifert, revelar ao público a doença de Lua, de 1 ano. O casal expôs a situação em janeiro deste ano, nas redes sociais.
"Especialmente por eu ser uma pessoa que trabalho desde 2016 falando de saúde mental, eu não podia esconder das pessoas um momento tão delicado, que tem um impacto muito grande na saúde mental de todo pai e de toda mãe".
"A gente precisava usar o poder da informação, porque a informação salva vidas. Assim como a gente está falando hoje de saúde mental, isso pode salvar uma vida", avaliou.
Desde quando tornaram público o câncer da filha, Daiana e Tiago assumiram como missão informar outros pais sobre a doença, de difícil diagnóstico. Vale lembrar que, nas redes sociais, Leifert já contou que celebra cada caso que recebe o atendimento mais rápido graças ao conhecimento que compartilhou.

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