Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Pocah vira notícia em mídia internacional após 'peido preso'

'Peido internacional', brincou a artista nas redes sociais. O episódio da artista foi noticiado no site New York Post
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:59

Pocah é internada por segurar gases
Pocah foi internada por segurar gases Crédito: Reprodução/Instagram/@pocah
A ex-BBB e cantora Pocah, 27, virou notícia na mídia internacional após ir parar no hospital com fortes dores na barriga, e depois ter revelado que o motivo foi "um acúmulo de peido preso". O episódio da artista foi noticiado no site New York Post.
"A cantora brasileira Viviane de Queiroz Pereira teve que ser hospitalizada depois que sua relutância em peidar na frente de seu namorado, acumulando um perigoso acúmulo de gás. Ela detalhou seu fiasco gastrointestinal nos stories do Instagram para seus 15,7 milhões de seguidores", diz a publicação.
Além disso, Pocah também apareceu em um canal aberto na TV espanhola. A cantora reagiu com bom humor e chegou a classificar como "peido internacional", no Twitter. "Se eu vender pum engarrafado vocês vão comprar?", brincou ainda a artista.
A cantora surgiu na tarde do dia 14 de março, em vídeo no Instagram sentada uma cadeira de hospital, o que fez com que os fãs começassem a se perguntar se estaria tudo bem com ela. "Acordei 5:30 da manhã com fortes dores na barriga e vim parar no hospital... Já adiantando, estou medicada e estou bem! Mas é isso galera, estou bem, só um acúmulo de peido preso talvez", brincou
Mais tarde, em vídeo, ela disse que tomou "um monte de remédios" e que as dores seriam provenientes de um momento em que comeu um lanche com amigos e, em seguida, adormeceu com um shorts jeans que teria "comprimido" sua barriga.
"Dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra e surreal. Doía até minha alma, Eu não conseguia ficar em pé", falou Pocah. "Pensei que era cálculo renal, pensei que era apendicite, hérnia umbilical porque eu já tenho. Corri para o hospital, tomei buscopan na veia, fiz exame de tudo. E o que era? Peido preso".
No final, ela aconselhou suas seguidoras: "Meninas, não prendam o peido de vocês. Solta mesmo. Todo mundo peida [...] Para você não sentir a dor, a amostra grátis do inferno que eu senti, solta".

Veja Também

Carnaval de Vitória 2022: David Brazil vai desfilar na Chegou O que Faltava

Wesley Safadão tem Twitter hackeado com conteúdos pornográficos

'Você é nojento', Viih Tube rebate comentários de Lipe Ribeiro após término

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pocah
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados