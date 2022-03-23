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Wesley Safadão tem Twitter hackeado com conteúdos pornográficos

Vídeos e fotos com conteúdos explicitamente sexuais e ofensivos estão entre as postagens;
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:23

Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão tem Twitter hackeado Crédito: FramePhoto/Folhapress
Na manhã desta quarta-feira, 23, a conta do Twitter do cantor Wesley Safadão foi hackeada. Os invasores publicaram fotos e vídeos com conteúdos sexuais explícitos e ofensas racistas.
Todas as 20 postagens feitas pelo hacker foram feitas em inglês.
Antes de ter o perfil hackeado, o artista havia feito a última postagem na noite de terça-feira, 22, quando escreveu: "Deus, obrigado por me proteger e me guiar em mais um dia!."
No Instagram, a assessoria de imprensa de Safadão publicou um comunicado avisando que a equipe responsável já está tomando as providências necessárias.
O cantor também apareceu nos stories, disse que costuma utilizar senhas fáceis por se esquecer rapidamente e comentou: "Postaram um monte de bagaceira no meu Twitter, mas já estamos resolvendo. Hackers, me devolvam o Twitter."
Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão tem Twitter hackeado Crédito: Reprodução/Instagram/@wesleysafadao

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