Neymar brinca com fama de 'pé-frio' de Eslovênia após saída de Laís

Eslovênia tem fama de 'pé-frio' Crédito: Globo/Reprodução

Laís foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) nesta terça-feira (22). A web não deixou de perceber um detalhe: Eslovênia voltou a sentar ao lado de quem deixou a casa. A internet reagiu à fama de pé-frio da sister, que segue em alta.

Nas semanas anteriores, Eslovênia estava sentada ao lado dos Lollipopers que deixaram o reality. O fato fez com que até Neymar brincasse com a "maldição". Na última terça-feira, Vinicius estava sentado ao lado de Eslô e deixou o BBB 22 ao receber 55,87% dos votos.

Desta vez, o público ficou em dúvida sobre quem seria o eliminado. Isso porque Eslovênia sentou entre Laís e Eliezer, dois dos emparedados. A web ficou confusa - incluindo Neymar, que fez um post curioso com o resultado final.

Eslo tá no meio da Laís e do Elieser … e agora? 👀 — Neymar Jr (@neymarjr) March 23, 2022