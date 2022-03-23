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Neymar brinca com fama de 'pé-frio' de Eslovênia após saída de Laís

Desta vez, a sister sentou entre Laís e Eliezer, deixando o público em dúvida sobre quem seria o eliminado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Março de 2022 às 09:54

Eslovênia tem medo de 'ranço' do público
Eslovênia tem fama de 'pé-frio' Crédito: Globo/Reprodução
Laís foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) nesta terça-feira (22). A web não deixou de perceber um detalhe: Eslovênia voltou a sentar ao lado de quem deixou a casa. A internet reagiu à fama de pé-frio da sister, que segue em alta.
Nas semanas anteriores, Eslovênia estava sentada ao lado dos Lollipopers que deixaram o reality. O fato fez com que até Neymar brincasse com a "maldição". Na última terça-feira, Vinicius estava sentado ao lado de Eslô e deixou o BBB 22 ao receber 55,87% dos votos.
Desta vez, o público ficou em dúvida sobre quem seria o eliminado. Isso porque Eslovênia sentou entre Laís e Eliezer, dois dos emparedados. A web ficou confusa - incluindo Neymar, que fez um post curioso com o resultado final.

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